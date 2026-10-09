사미자, 진짜 며느리 눈치도 안 보나..윤유선에 또 며느리 욕심 "서운해 하지 않나"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 사미자가 후배 윤유선을 향한 각별한 애정을 드러내며 또 한 번 며느리 욕심을 내 웃음을 안겼다.

9일 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'에는 '사미자가 진짜 탐낸(?) 며느리감 윤유선'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

평소 방송을 통해 윤유선을 며느리로 삼고 싶다고 여러 차례 밝혔던 사미자는 이날도 변함없는 애정을 드러냈다. 사미자는 윤유선을 보자마자 끌어안으며 "너만 보면 좋아서 눈물이 날 것 같다"고 반가움을 표했다.

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또 JTBC '이혼숙려캠프'에서 판사로 활약 중인 윤유선의 남편을 언급하며 "방송에서 자주 본다. 네 신랑을 보면 괜히 내 딸의 남편 같은 생각이 든다. 사람이 너무 좋아 보인다"고 칭찬했다.

이어 사미자는 윤유리를 위해 정성껏 차린 밥상을 대접하며 또 한 번 며느리 이야기를 꺼냈다. 그는 전어를 소개하며 "집 나간 며느리도 돌아오게 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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이에 윤유선은 "그게 문제다. 선생님만 좋아하시고 아들은 관심도 없는데"라고 너스레를 떨었다. 그러자 사미자는 아들이 외국에 있는 상황 등을 언급하며 "이런 참한 애를 갖다가 내가 감히 며느리로 생각하나 싶어 생각을 접었다"고 털어놨다.

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이를 들은 윤유선은 사미자의 진짜 며느리를 언급하며 "이 말씀을 계속 방송에서 하시는데 언니가 서운해하지 않나 보다. 언니가 마음이 넓으시다. 며느리 잘 보신 것 같다"고 말했다.

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jyn2011@sportschosun.com