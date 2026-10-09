정시아 子, 10년만 만난 여사친과 데이트 "진지하게 만나볼 생각 있어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 정시아의 아들이 여사친과 달달한 데이트를 즐겼다.

9일 정시아의 유튜브 채널에서는 '서로 마음이 있는 걸까? 준우와 도연이의 데이트 결과는?!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

정시아의 아들 준우 군은 10년 만에 만난 인생 첫 여사친 도연 양과 단둘이 데이트를 했다. 도연 양의 가족은 준우 군이 어렸을 때부터 정시아의 가족과 친하게 지냈으나 일본으로 이민을 가면서 멀어졌다고.

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이후 오랜만에 만난 두 사람은 어색하게 데이트를 시작했다. 보드게임 카페에서 친해진 두 사람은 여러 대화를 나눴다. 그 사이 엄마들은 두 사람의 데이트를 궁금해했다. 이에 정시아는 준우 군에게 전화를 걸었지만 준우 군은 전화를 받지 않았고, 정시아는 "재밌게 노느라 안 받으면 다행인데. 도연이랑 있 것도 어떻게 해야 할지 모르겠는데 당연히 전화를 안 받겠지"라고 밝혔다.

단둘이 인생네컷까지 찍으며 달달한 면모를 보여준 두 사람. 정시아는 도연 양에게 "다음에 한국 들어왔을 때 준우 만날 의향 있냐"고 물었고 도연 양은 "있다"고 답해 정시아를 설레게 했다. 준우 군 역시 같은 답을 했다.

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이후 인터뷰를 통해 준우 군은 "옛날 모습이랑 되게 많이 달라져서 신기했다"며 "우리 둘 다 많이 컸구나 그런 느낌을 많이 받았다"고 데이트 소감을 밝혔다. 제작진은 "성인이 돼서 진지하게 만날 마음이 있냐"고 물었고 준우 군은 "도연이만 괜찮으면 저는"이라고 긍정적으로 답했다.

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도연 양도 준우 군의 첫인상에 대해 "차에서 준우가 걸어왔는데 멋있었다. 키가 엄청 크니까"라고 솔직히 밝혔다. 도연 양 역시 진지하게 만나볼 의향이 있다며 "가능성이 있다"고 수줍게 답했다. 이후 두 사람이 일본 도쿄에서 또 한번 만난 모습이 공개되며 설렘을 더했다.

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wjlee@sportschosun.com