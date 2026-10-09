최유화, 공공장소서 당당한 모유수유..."자연스러운 육아"vs"보기 불편해" 시끌

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 최유화가 공공장소에서 모유수유하는 모습을 공개한 가운데, 이를 두고 누리꾼들의 반응이 엇갈리고 있다.

최유화는 지난 6일 자신의 SNS에 "베이비 태어난 지 6개월 되는 날=목표했던 모유수유 6개월 성공한 날"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

이어 "나 자신 수고 많았다. 밤샘 육아가 힘들지만 짐 없이 다니는 게 편해서 조금 더 해보기로 한다"며 "세상의 모든 엄마들 화이팅"이라고 덧붙였다.

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공개된 사진 속에는 생후 6개월 된 아들과 함께하는 최유화의 육아 일상이 담겼다. 특히 최유화는 카페와 식당 등에서 아이에게 직접 모유수유하는 모습을 공개해 눈길을 끌었다.

이를 두고 일부 누리꾼들은 공공장소에서의 모유수유가 주변 사람들에게 불편함을 줄 수 있다는 반응을 보였다. 반면 아이에게 모유수유를 것은 자연스러운 육아 과정인 만큼 문제 될 것이 없다는 의견도 나왔다. 특히 최유화가 몸을 다 가린 채 모유수유를 하는 모습을 보였기 때문에 더욱 더 상관없다는 의견이다. 6개월간 모유수유를 이어온 최유화를 응원하는 목소리도 이어지며 갑론을박이 벌어졌다.

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앞서 최유화는 출산 초기 모유수유 과정에서 겪은 어려움을 털어놓기도 했다. 최유화는 모유량이 부족해 분유를 함께 먹이는 혼합수유를 했으며, 한 시간 넘게 수유해도 아이가 충분히 먹지 못하는 것 같았다고 토로했다. 특히 짧은 수유 간격으로 잠을 제대로 자지 못하는 등의 고충도 겪었다고 고백했다. 출산 후 50여 일이 지나서야 완전 모유수유를 하게 됐다는 최유화는 "모유냐 분유냐 그냥 하나 정하면 그대로 쉽게 갈 수 있는 건 줄 알았는데, 엄마가 되고 보니 뭐 하나 정성 안 들일 일이 없다"고 육아에 진심인 모습을 보여주기도 했다.

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한편 최유화는 지난해 비연예인 남성과의 결혼 및 임신 소식을 알렸으며, 지난 4월 아들을 출산했다.

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wjlee@sportschosun.com