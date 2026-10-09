서동주, 운전 중 절벽서 추락사고 당했다 "갓길에 세우려다 엑셀 밟아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 서동주가 아찔했던 절벽 추락사고를 밝혔다.

9일 유튜브 콘텐츠 '안녕들하십니까'에서는 '회피가 이렇게 위험합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

회피에 대해 이야기를 나누던 서동주는 "내가 미국에서 면허를 16살에 땄다"며 "그때 학교에서 무료로 온전 연수를 해준다 해서 면허를 땄다. 그때는 차가 없어서 운전을 못하고 미루다 나중에 중고차를 구입을 했는데 첫날 바로 끌고 나가다가 양쪽 사이드미러가 다 날아갔다"고 밝혔다.

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서동주는 "그래도 너무 포기할 수가 없어서 집에 올라가서 공사용 테이프로 붙였다. 그렇게 운전했는데도 너무 무섭더라. 그래서 그 차도 두고 결국 운전을 못했다. 그러다 몇 년이 지나서 대학교 4학년 때 운전을 다시 해봐야겠다 싶어서 다시 한번 그 차를 끌고 갔다"며 "산을 올라갈 일이 생겼다. 산에 올라갔다가 내려오는데 맞은 편에서 차가 와서 너무 무섭더라. 그걸 피하려다가 브레이크를 밟고 옆에 세우려 했는데 엑셀을 밭고 절벽으로 바로 떨어졌다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

서동주는 "다행히 나무에 걸려서 겨우 살았다. 마지막에 절벽에 끼긱 하는데 너무 무서워서 멈춰있다가 문을 살짝 열고 기어 나왔다. 기어 나와서 살았다 했는데 위에서 다른 분이 자기는 아무것도 안 했다고, 억울하다고 소리를 지르더라. 괜챦냐 해서 살아있다고 했다"며 "그때 느낀 게 너무 오랫동안 회피했구나 싶었다"고 밝혔다. 이에 유영우는 "그게 회피냐. 저는 위에 계신 분이 회피했다는 건가 싶었다"고 황당해해 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com