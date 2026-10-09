"젓가락질 그따위로 하니" 이서진, 리센느 원이에 일침 "잘 때도 잡고 자라"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이서진이 그룹 리센느 멤버 원이의 젓가락질 교정에 나서며 엄격한 선생님으로 변신했다.

지난 2일 방송된 SBS 예능 프로그램 '무엇이든 해줄지니-비서진'에서는 이서진과 김광규가 리센느의 일일 매니저로 나서 광고 촬영 현장을 함께하는 모습이 그려졌다.

이날 촬영장에 마련된 케이터링을 발견한 원이는 호박전을 접시에 담았다. 이를 지켜보던 이서진은 원이의 젓가락질을 보고 "젓가락질 그따위로 하니"라고 지적했다.

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이에 원이는 "저 아이들 쓰는 젓가락 들고 다닌다. 젓가락질 때문에 욕 많이 먹는다"라고 털어놨다. 평소 젓가락질 때문에 지적을 받아왔다는 원이의 말에 이서진은 직접 자세를 바로잡아 주기로 했다.

원이가 젓가락을 조심스럽게 움직이자 이서진은 "저게 뭐야 지금?"이라며 놀라움을 감추지 못했다. 이어 "네 번째 손가락에 걸쳐야지"라고 설명하며 손가락 위치를 하나씩 짚어줬다.

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원이 "네 번째 어디요? 네 번째요?"라고 되묻자 이서진은 직접 원이의 손과 젓가락을 잡고 올바른 사용법을 알려줬다. 교정 끝에 원이는 젓가락질에 성공했지만, 이서진은 자세가 여전히 마음에 들지 않는 듯했다.

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그는 "근데 젓가락 균형을 맞추고 가야지. 하나는 이렇게 돼 있고 하나는 이렇게 돼 있으면 어떻게 젓가락질을 하냐"고 다시 한번 지적했다. 자막에는 '쉽게 만족 못하는 젓가락 아저씨'라는 문구가 등장해 웃음을 안겼다.

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이서진의 교육은 식사 시간에만 그치지 않았다. 그는 "집에서 잘 때도 계속 젓가락 잡고 자야 한다. 그럼 고칠 수 있다"고 조언했고, 이어 "계속 젓가락을 잡고 자라"고 거듭 강조했다.

촬영을 위해 자리를 옮겨야 한다는 이야기가 나오자 원이는 "아, 이제 배웠는데"라며 아쉬움을 드러냈다. 그러자 이서진은 "촬영 갔다 와서도 계속 해야 된다. 안 그러면 음식 바로 뺏는 거야"라고 엄포를 놨다.

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jyn2011@sportschosun.com