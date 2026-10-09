‘딸 아빠’ 최자, 육아에 지쳤나..개코 “만나면 영상만 몰아봐”

[스포츠조선 정유나 기자] 다이나믹듀오 개코가 딸 육아로 개인 시간이 귀해진 멤버 최자의 근황을 공개해 눈길을 끌었다.
9일 딘딘의 유튜브 채널에는 '오늘만큼은 둘보다 나은 셋(?) l [그르르갉 : 진대 토크] EP12. 다이나믹 듀오'라는 제목의 영상이 올라왔다.
이날 딘딘은 최자, 개코에게 오랜 시간 함께 활동할 수 있었던 비결을 물었다. 이에 개코는 "우리가 싸우는데 에너지를 최대한 안 쓰려고 하는 거지"라고 답했다. 이어 최자는 "아, 늙어서 이제 싸울 힘도 없다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
딘딘은 두 사람이 일주일에 몇 번 정도 만나는지도 궁금해했다. 개코는 바쁠 때는 한 달 내내 볼 때도 있다며, 오래 알고 지낸 사이인 만큼 함께 있을 때 굳이 계속 대화를 나누지 않아도 된다는 취지로 설명했다.
특히 개코는 최근 최자의 일상에 대해서도 언급했다.
개코는 "요즘의 최자는 육아 때문에 개인의 시간이 너무 소중한 시기다. 그래서 나와 만나면 경제부터 드라마까지 별의별 영상을 다 몰아서 본다"며 "그러면 '얘가 지금 충전하고 있구나'가 느껴져서 냅둔다"고 전했다.
한편 최자는 지난 2023년 연하의 비연예인 연인과 결혼했으며, 2024년 첫 딸을 품에 안았다.
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