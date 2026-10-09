'31살' 김가연 딸, 초등학생으로 오해 받은 충격적 동안 미모 "6학년인 줄 알더라"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김가연 모녀가 동안으로 인해 생긴 에피소드를 밝혔다.

9일 김가연의 유튜브 채널에서는 '최강동안! 김가연 모녀 3대의 젊어지는 비법·습관, 충격 동안썰 대공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

동안 외모로 화제가 됐던 김가연 모녀 3대는 동안 외모로 인해 생겼던 에피소드를 밝혔다. 아이 출산 후부터 동안 이야기를 들었다는 김가연은 "2015년에 막둥이를 낳았다. 조리원 생활을 시작하는데 얘(첫째 딸)가 병원에 왔다. 반바지를 입고 엘리베이터를 탔는데 같이 탄 아주머니가 '애를 낳았는데 반바지를 입었냐'고 뭐라 하더라. 나인 줄 알았던 거다"라고 밝혔다.

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딸 서령 양은 "그것도 있다. 산후조리원에서 문을 열고나오면 발 옆이 계단이었는데 뛰어서 내려가니까 갑자기 간호사님이 '산모님, 그렇게 뛰시면 안 돼요 라고 했다"고 밝혔다.

이어 "동생을 데리러 가면 학교에 중정 같은 게 있다. 거기는 학부모님들은 못 있게 하는데 제가 그날 흰티에 츄리닝을 입고 핸드폰만 들고 가면 관리 아저씨가 아무 말도 안 한다. 6학년인 줄 알고"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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또 서령 양은 "그리고 동생 친구들이 제가 데리러 갔는데 '무슨 중학교 다니냐'고 물어본다더라. '중학생 아니냐' 해서 '우리 언니 30살인데'(라고 했다)"라고 밝혔다.

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김가연의 어머니 역시 동안으로 받은 오해가 있었다. 김가연의 어머니는 "(김가연이) 학교 다닐 때도 이모인 줄 안다. 그리고 손녀 초등학교 1학년 때 학교에 갔는데 늦둥이 엄마라고 하더라"라고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com