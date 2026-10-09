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'유산 아픔' 배윤정, 보정 1도 없는 67kg 체중 공개 "마음먹고 빼겠다"

정유나 기자

구글 선호 매체로 추가

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'유산 아픔' 배윤정, 보정 1도 없는 67kg 체중 공개 "마음먹고 빼겠다"

[스포츠조선 정유나 기자] 안무가 배윤정이 체중 67kg을 기록한 근황을 공개하며 다이어트를 선언했다.

배윤정은 9일 "잠시 방심해서 67kg 찍었어요. 보정 1도 없는 찐 모습이다. 마음 먹고 빼보겠다"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 배윤정은 크롭티를 입고 볼록하게 나온 배를 손으로 만지고 있다. 별도의 보정 없이 현재 몸 상태를 솔직하게 공개한 모습이 눈길을 끈다.

특히 체중이 67kg까지 늘었다고 밝힌 배윤정은 다이어트를 통해 체중 감량에 도전하겠다는 의지를 드러냈다.

'유산 아픔' 배윤정, 보정 1도 없는 67kg 체중 공개 "마음먹고 빼겠다"

최근 배윤정은 유튜브 채널 '카카오뱅크'를 통해 올해 초 둘째를 갖기 위해 시험관 시술에 도전했던 사실을 처음으로 털어놨다.

배윤정은 "내일모레 50인데 올해 초에 시험관을 다시 준비했다"며 "후회하지 말자, 해볼 때까지 해보자는 생각이었다"고 밝혔다. 약 3개월간 시험관 시술에 도전했지만 유산을 겪었다고 고백한 그는 "막상 힘든 상황을 마주하니까 딱 놓게 됐다"며 둘째 계획을 내려놓게 된 이유를 전했다.

한편 배윤정은 2014년 그룹 엑스라지 출신 제롬과 결혼했지만 2년 만에 이혼했다. 이후 2019년 11세 연하 축구 코치와 재혼, 슬하에 아들 재율 군을 뒀다.

jyn2011@sportschosun.com

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