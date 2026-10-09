'유산 아픔' 배윤정, 보정 1도 없는 67kg 체중 공개 "마음먹고 빼겠다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 안무가 배윤정이 체중 67kg을 기록한 근황을 공개하며 다이어트를 선언했다.

배윤정은 9일 "잠시 방심해서 67kg 찍었어요. 보정 1도 없는 찐 모습이다. 마음 먹고 빼보겠다"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 배윤정은 크롭티를 입고 볼록하게 나온 배를 손으로 만지고 있다. 별도의 보정 없이 현재 몸 상태를 솔직하게 공개한 모습이 눈길을 끈다.

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특히 체중이 67kg까지 늘었다고 밝힌 배윤정은 다이어트를 통해 체중 감량에 도전하겠다는 의지를 드러냈다.

최근 배윤정은 유튜브 채널 '카카오뱅크'를 통해 올해 초 둘째를 갖기 위해 시험관 시술에 도전했던 사실을 처음으로 털어놨다.

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배윤정은 "내일모레 50인데 올해 초에 시험관을 다시 준비했다"며 "후회하지 말자, 해볼 때까지 해보자는 생각이었다"고 밝혔다. 약 3개월간 시험관 시술에 도전했지만 유산을 겪었다고 고백한 그는 "막상 힘든 상황을 마주하니까 딱 놓게 됐다"며 둘째 계획을 내려놓게 된 이유를 전했다.

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한편 배윤정은 2014년 그룹 엑스라지 출신 제롬과 결혼했지만 2년 만에 이혼했다. 이후 2019년 11세 연하 축구 코치와 재혼, 슬하에 아들 재율 군을 뒀다.

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jyn2011@sportschosun.com