이태성, 2500만원짜리 그림 걸린 '복층 집' 공개..화가로 제2의 인생

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이태성이 고가의 작품을 소장한 복층 주택을 공개해 이목을 집중시켰다.

9일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 23년 차 배우 이태성이 전격 입학해, 화가로 영역을 넓힌 일상을 공개하는가 하면 일사천리로 '소개팅'에 나서는 현장이 펼쳐졌다.

이날 이태성은 작업실에서 직접 붓을 들고 그림을 그리는 일상을 선보였다.

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그는 "배우로 활동한 지 23년 됐고, 미술 작업을 시작한 지는 올해로 12년 차다"라며 "개인전은 17번 했고, 지금까지 작품은 3000점 이상"이라고 밝혀 꾸준한 미술 활동 이력을 전했다.

자신이 판매한 작품 가운데 가장 가격이 높았던 작품에 관한 질문에는 "2500만 원이다. 그런데 그 작품은 저희 집에 있다. 소장 중이다"라고 설명했다.

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이후 이태성은 작업실 아래층에 자리한 자택 내부를 소개했다. 복층 형태로 이뤄진 집의 1층은 화이트톤을 바탕으로 꾸며졌으며, 널찍한 거실과 감각적인 인테리어가 돋보였다.

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집 안에서는 미술 작가로서의 면모도 엿볼 수 있었다. 현관을 비롯한 여러 공간에 이태성이 직접 작업한 그림들이 전시돼 있었고, 거실 중앙에는 그가 언급한 2500만 원 상당의 작품이 놓여 있어 시선을 끌었다.

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jyn2011@sportschosun.com