'하시4' 김지영, 조리원서 10kg 감량 성공 "출산 후 몸 라인 달라져 조바심 느껴"

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[스포츠조선 이우주 기자] '하시4' 김지영이 산후조리원 일상을 공개했다.

9일 김지영의 유튜브 채널에서는 '다들 천국이라던데,, 절대 동의 못한다,,'라는 제목의 영상이 게재됐다.

출산 후 산후조리원으로 간 김지영. 출산 4일 만에 카메라를 켠 김지영은 "다행히 분만하자마자 컨디션이 아주 좋은 편이었다. 일부러 산책을 많이 하고 싶어서 조리원을 양재천 근처로 잡았다. 처음으로 1.5m 정도를 걸어봤는데 예전이랑 다르게 확실히 코어가 안 잡히는 느낌이 든다"며 "자연분만하면 회음부 절개 부위가 아프다고 들었는데 거의 절개를 안 해서 그런지 생각보다 빠르게 회복하고 있다"고 밝혔다.

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양재천 산책으로 몸을 회복 중인 김지영은 "산책을 자주하는 게 회복에 좋다 해서 아침에 한 번, 저녁에 한 번 하려고 한다. 조리원 첫날에도 선책을 했는데 2km 가까이 걸었더니 둘째날 몸이 아프더라. 오늘은 30분 정도만 걷고 들어가려 한다"고 밝혔다.

출산 후에도 배가 다 빠지지 않은 모습이었지만 김지영은 "지금 들어온지 7일차인데 9kg이 빠졌다"고 밝혔다. 조리원에 만족한 김지영은 "조리원을 정말 다양한 금액대와 다양한 옵션을 보고 알아봤는데 일단 선생님들이 아이들을 너무 예뻐하신다"며 "여기도 조리원 동기 문화가 없다. 저는 조리원에서 푹 쉬고 싶었기 때문에 결과적으로는 쉬지 못하지만 그것도 만족스럽다. 제가 갈수록 피곤해지는데 조리원에서 직수를 선택한 이상 천국이 아닌 거 같다. 극기훈련인 거 같다"고 밝혔다. 만삭 때 71kg이었던 김지영은 공복체중 60kg까지 빼는데 성공했다. 하지만 김지영은 "이제 더디게 내려가더라"라며 간단한 운동으로 몸을 풀었다. 김지영은 "몸 라인이 옛날이랑은 정말 많이 달라져서 약간의 조바심이 나기도 한다. 처음에는 운동을 복근운동이랑 이것저것 많이 했다. 근데 회복이 안 돼서 허리가 아프더라. 그래서 욕심부리지 않고 한두 달은 호흡이랑 스트레칭 정도만 꾸준히 하자고 마인드를 바꿨다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com