배구선수♥배우 커플 탄생..김요한♥오연희, 벌써 결혼 생각? "내 아를 낳아도"

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[스포츠조선 정유나 기자] 전 배구선수 김요한과 배우 오연희가 공식 연인 선언 후 커플링 제작부터 드레스숍 투어까지 나서며 결혼을 연상케 하는 달달한 근황을 공개했다.

9일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 전 배구선수 김요한X배우 오연희가 '현커'(현실 커플) 등극 후 더욱 달달해진 일상을 공개했다.

이날 두 사람은 인터뷰에서 "연희의 남자친구 김요한", "요한 오빠의 여자친구 오연희"라고 인사해 '공식 연인'임을 공표했다. 이어 오연희는 "사귀는 사이가 된 뒤, (요한) 오빠의 애교와 애정 표현이 더 늘었다"고 수줍게 고백했다.

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이후 두 사람은 손을 꼭 잡고 본격적인 데이트에 나섰다. 이들은 먼저 '커플티 제작숍'을 방문해 둘만의 '커플티'를 맞췄다. 디자인을 고르던 중 김요한은 "연희는 뭘 입어도 예쁘다. 만날 때마다 리즈 경신!"이라고 '저세상 콩깍지 멘트'를 던졌다.

달달한 기류 속, 두 사람은 서로의 얼굴과 이름이 크게 담긴 '커플 티셔츠'를 만들어, 이를 입고 길거리를 활보했다. 두 사람은 '커플 바이브'를 한껏 풍겼고, 김요한은 "우리가 진짜 연인이 됐다고 느낄 수 있었다. 자랑스럽다는 감정도 들었다"고 전했다.

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이어 두 사람은 '커플링 제작 공방'을 찾아 서로에게 커플링을 만들어줬다. 이때 김요한은 반지 안쪽에 넣을 문구를 생각해보라는 말에 "내 아를 낳아도 어떠냐?"라고 해 오연희를 깜짝 놀라게 했다. 그러나 오연희는 이내 싫지 않은 듯 "나중에 기회가 된다면 실제로 이루어질 수도 있지 않을까 싶다"고 말해 달달함을 자아냈다.

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다음 주 예고편에서는 드레스숍 투어에 나선 두 사람의 모습이 공개돼 핑크빛 분위기를 더했다. 턱시도와 드레스를 차려입은 두 사람은 예비 신랑 신부를 연상케 했고, 김요한은 "함께하는 길은 꽃길일 것 같다"고 전했다.

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jyn2011@sportschosun.com