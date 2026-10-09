'나혼산' 조작설 속 '밥 소믈리에' 도전한 김신영 "내 의도가 제일 순수해"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나혼산' 김신영이 밥 소믈리에 자격증을 취득했다.

9일 방송된 MBC 예능프로그램 '나 혼자 산다'에서는 밥 소믈리에 자격증 도전에 나선 김신영의 모습이 담겼다.

김신영은 "16년 만에 아침을 안 먹고 나갔다"며 비장하게 어디론가 향했다. 김신영이 향한 곳은 밥 소믈리에 자격증 학원. 김신영은 "밥을 잘 짓는 게 아니라 밥에 대한 이해도, 쌀에 대해 깊이 알고 싶더라"라며 "3일 동안 18시간의 강의를 듣고 시험을 보는 거다. 우리나라 밥 소믈리에 시험은 올해 처음 시작했다. 원래 1기 때 신청하려 했는데 그때는 라디오 때문에 안 되더라. 2기 때 꼭 연락 달라 해서 2기에 수강신청을 했다"고 밝혔다. 김신영은 이미 레크리에이션 자격증, 연기 교육 자격증, 생명보험 자격증, 재산보험 자격증 등의 소유자.

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김신영은 쉬는 시간 동기들과 대화를 나누며 화기애애한 분위기를 자랑했다. 김신영은 '동기들'이라 칭하며 "한 분은 일본에서 밥 소믈리에 자격증이 있으시다. 다른 분은 탁주 업종에서 유명하신 분이다. 안동소주 하시는 분도 계시다. 다른 분들은 업인데 저는 밥이 좋아서 들어온 것"이라 밝혔다.

이를 들은 코쿤은 "누나 의도가 제일 순수하다 다른 분들은 상업적인데"라고 밝혔고 김신영은 "나만 밥 좋은 사람"이라 강조했다. 전현무 역시 "사업적으로 접근 안 하는 유일한 사람이다. 제일 순수하다"고 인정했다.

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식사 후 시험을 앞둔 김신영은 떨리는 마음으로 책을 들여다봤다. 김신영은 "복습을 많이 못했다. 일이 12시에 끝나서 새벽 4시 반까지 공부했다"며 긴장된 기색을 드러냈다. 무사히 필기 시험을 마쳤지만 자신감이 떨어진 김신영. 이어 실기시험이 있었다. 실기 시험은 기준 쌀을 토대로 나머질 쌀들을 평가하는 시험. 전현무는 "좋아하던 쌀도 싫어지겠다"고 혀를 내둘렀지만 김신영은 "아니다. 한번 보면 다르다. 살을 보는 눈이 생겨서 더 먹는다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 김신영의 결과는 합격. 김신영은 스튜디오에 당당히 자격증을 가져와 박수를 받았다.

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한편, '나 혼자 산다'는 전현무의 카자흐스탄 여행부터 배우 김민의 자연인 일상이 공개되며 조작 의혹을 받아왔다. 이 가운데 김신영이 밥 소믈리에 자격증에 도전한다는 예고가 나오면서 방송을 위한 억지 연출이 아니냐는 의심을 받아왔다.

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wjlee@sportschosun.com