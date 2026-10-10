서장훈, 건물 3채 보유 고백..재산 2조설엔 "100명 중 몇명은 믿어"

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 서장훈이 건물 3채를 보유하고 있다고 밝힌 가운데, 세간에 떠도는 재산 2조 원설에 대해 직접 해명해 눈길을 끌었다.

9일 방송된 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'에서는 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 대표팀의 금메달을 예측한 '국보급 센터' 서장훈의 농구 인생 비하인드가 공개됐다.

이날 제작진은 "서장훈에게 부러운 게 있냐"고 물었고 이서진은 "재력"이라고 답해 웃음을 자아냈다.

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서장훈을 만난 감광규는 "재산이 수천억대 아니냐"라고 물었고, 이에 서장훈은 "수천 억이 어디있냐"라며 반박했다. 그러자 이서진은 "건물 왜 내놨냐"라며 궁금해했다.

김광규가 "건물 몇 채냐"고 묻자 서장훈은 "건물 3채다. 나름의 어려움이 있다"라고 밝혔다.

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이어 서장훈은 재산 2조설에 대해 "김희철이 맨날 '아는 형님'에서 '이 형 몇 천억 있어' 하다보니 2조까지 간거다. 제 2조 부사설을 100명 중에 한 대여섯 분은 믿는다. 그런데 제가 도대체 뭘 해서 2조를 버냐"라고 해명했다.

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그러자 이서진은 "우리나라에 500억 이상 가진 사람 얼마나 되겠냐. 5000명 정도 된다고 한다"라고 말했고, 이에 김광규는 "그럼 서장훈씨도 포함되는 거 아니냐"라고 했다. 이에 이서진은 "가능하다"고 답했다.

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jyn2011@sportschosun.com