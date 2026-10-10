오종혁, 피부 망가진 충격적 이유 "알약 잘못 삼켜 식도 궤양·온몸 수포" ('터치미')

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[스포츠조선 이우주 기자] '터치미' 오종혁이 피부 트러블이 생긴 충격적 이유를 털어놨다.

9일 방송된 채널A '뷰티 클리닉 터치미'에서는 오종혁이 피부 고민을 털어놨다.

여드름 흉터 고민을 갖고 있는 오종혁은 "안 믿으실지 모르겠지만 제가 원래 피부가 진짜 좋았다. 고2 데뷔할 때까지만 해도 아기 피부 같았다"고 토로했다.

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오종혁이 급격히 피부가 안 좋아진 충격적인 이유가 있었다. 오종혁은 "코끝에 뾰루지가 났다. 알약 하나니까 감기약처럼 생각하고 물 한 모금 삼키고 누웠다. 항생제 성분이 독하니까 식도에 붙은 거다. 약이 걸려있는 상태에서 밥도 못 먹고 물도 못 마시니까 너무 아파서 졸도했다. 그제서야 병원에서 내시경 검사를 받았는데 식도 궤양이 생겼다. 구멍을 치료하는 과정에서 배꼽 위로 작은 수포가 상체를 뒤덮어버렸다. 그러면서 피부 체질이 변하면서 좁쌀여드름과 화농성 여드름이 나면서 얼굴에 흉터가 나기 시작한 것"이라 털어놨다.

메이크업을 받으며 계속 빵을 먹은 오종혁은 "칼로리가 높아서 먹는다. 제가 기초대사량이 일반인의 4배"라며 "칼로리를 제대로 섭취하지 않으면 근손실이 온다더라. 밥 한 공기와 작은 빵 한 봉지 칼로리가 비슷한데 빵은 금방 먹지 않냐. 시간 절약이 많이 된다"고 밝혔다. 하지만 의사는 "빵을 먹으면 피부가 더 안 좋아진다"고 지적했다.

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사건 이후 온갖 피부과를 찾아 다니며 치료에 나섰지만 효과가 없었다고. 오종혁은 "'임창정 피부 고친 곳'이라고 간판에 적힌 곳도 찾아갔다"며 "대중들이 피부를 지적한 건 어쩔 수 없다고 생각한다. 근데 저희 아이가 얼마 전에 메이크업 왜 지웠냐고, 메이크업 한 게 낫다더라. 그 말이 가슴이 아팠다. 아이들이 보기에도 피부가 안 좋아 보이는구니 싶다"고 털어놨다.

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wjlee@sportschosun.com