추신수, 결국 美서 총기 구매 "5500평 저택에 외부인 침입 흔적 있어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 야구선수 추신수의 아내 하원미가 아찔했던 기억을 떠올렸다.

9일 하원미의 유튜브 채널에서는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

두 아들과 외식을 하던 하원미는 "아빠가 원정경기를 갔는데 그때 무빈이가 운전을 시작할 때였다. 아빠 없으니까 우리끼리 밤에 햄버거 먹을까? 이렇게 된 거다. 한밤중에 음식을 사들고 왔는데 2층 손님방에 밖으로 나갈 수 있는 문이 있다. 근데 계단에 발자국이 있더라. 거기 간 사람이 없는데"라고 아찔했던 기억을 떠올렸다.

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하원미는 "우리집이 너무 크니까 이 사람이 숨어버리면 어디 숨었는지 알 수가 없다. 그래서 공포에 질려서 다 내 방으로 와서 문을 잠갔다. 방에 문 잠그고 아들들은 방망이를 들고 돌아가면서 보초를 섰다"며 "강아지들도 모여서 내 방에서 밤새도록 있었다"고 밝혔다.

알고보니 이는 수리 기사로 인한 해프닝이었다. 하원미는 "나중에 알고 보니까 수리 기사가 사다리 갖고 온다고 신발을 신고 간 거다. 정말 무서웠다"며 "그걸 알게 된 아빠가 바로 총을 구입했다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com