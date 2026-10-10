김미려 "생활고로 일주일간 물만 마셔, 고시원비밖에 없는데 알바도 못해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 김미려가 생활고를 겪었다고 밝혔다.

최근 유튜브 채널 '김미려&이경분의 뭐라도 되겠지'에서는 '넌 평생 밥 사줄 친구를 잃었다, 돈 안 갚은 친구가 손해라는 김미려'라는 제목의 영상이 게재됐다.

'안 맞는 업무와 잦은 야근에도 높은 월급 vs 좋아하는 업무와 칼퇴가 보장되지만 적은 월급' 질문에 김미려는 전자를, 이경분은 후자를 택했다. 이경분은 "20대 때 개그맨을 했는데 안 맞는 업무와 잦은 야근이었다면 할 수 있었을까? 생각했는데 안 맞는 업무라면 못 견뎠을 거 같다. 20살이라면 더 혈기왕성하기 때문에 분명히 3년을 못 버텼을 것"이라 밝혔다.

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이에 김미려는 "배가 불러서 그렇다"고 혀를 찼지만 이경분은 "아니다. 언니가 안 맞는 업무와 잦은 야근 할 수 있겠냐. 바로 잠수 탈 거다. 20대의 김미려는 그렇게 했을 것"이라 밝혔다.

김미려는 "아니다. 나는 아르바이트하는 데서 잘 한다고 상도 받았다. 호프집이었는데 제 단골이 진짜 많았다"며 "20대 때는 야근해도 체력이 된다"고 반박했다.

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이어 김미려는 "나는 내 의지로 음악을 하겠다고 서울로 상경했는데 돈이 없고 고시원비 밖에 없었다. 일주일 도안 물만 마셨다. 돈이 없어서. 그때는 생일이 지나지 않으면 호프집에서 아르바이트를 못했다. 내가 점 찍어놓은 호프집이 있었다. 거기서 일하려면 생일이 지나야 했다. 근데 그게 일주일 남아서 물만 먹고 잠자고 그 고시원 책상 밑에 다리 뻗고 누워있었다"고 밝혔다.

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이에 이경분은 "이건 무모한 거다. 30만 원은 들고 나왔어야지"라고 혀를 내둘렀고 김미려는 "두 번째 가출이라 그랬다. 첫 번째 때는 좀 들고 나왔는데 두 번째 때는 아빠가 좀 화가 나서 당장 나가라 했다. 그래서 보란 듯이 맨몸으로 왔다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com