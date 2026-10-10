이미숙, 제작진에 작심발언 "광고비부터 찾고, 나쁜 놈일세"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이미숙이 유튜브 촬영 도중 광고비 문제가 언급되자 직접 비용을 부담하겠다고 나서며 남다른 의리를 드러냈다.

9일 이미숙의 유튜브 채널에는 '첫사랑 오빠를 찾아서(?) 두 자매의 신흥시장 추억 여행'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 이미숙은 동생과 함께 서울 신흥시장을 찾아 여유로운 시간을 보냈다.

시장 구경을 이어가던 이미숙은 오랫동안 함께 일해 온 스타일리스트가 운영하는 카페를 언급하며 방문을 제안했다. 그는 "스타일리스트 동생 카페에 가서 커피 한잔하자"고 말했다.

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그러자 제작진은 별도의 협찬 계약이 없다는 점을 언급하며 "광고비를 못 받았다"고 농담했다. 이를 들은 이미숙은 망설임 없이 "내가 줄게. 얼마냐"며 직접 비용을 내겠다는 뜻을 밝혔다.

이어 이미숙은 "스타일리스트가 여기서 많이 도와주고 그러는데 광고비를 찾고, 나쁜 놈일세"라며 제작진을 향해 농담 섞인 일침을 날렸다.

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이후 이미숙은 제작진과 함께 카페를 방문해 스타일리스트와 반갑게 인사를 나눴다. 촬영 중에도 오랜 시간 호흡을 맞춰 온 스태프를 챙기는 이미숙의 모습이 훈훈함을 더했다.

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jyn2011@sportschosun.com