이태성, 김요한에 "♥오연희와 술 많이 마셨다..키스신도 많아" 폭로

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이태성이 김요한의 여자친구 오연희와 술을 함께 마신 친분을 공개했다.

9일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 전 배구선수 김요한X배우 오연희가 '현커'(현실 커플) 등극 후 더욱 달달해진 일상을 공개했다.

이날 두 사람은 인터뷰에서 "연희의 남자친구 김요한", "요한 오빠의 여자친구 오연희"라고 인사해 '공식 연인'임을 공표했다. 이어 오연희는 "사귀는 사이가 된 뒤, (요한) 오빠의 애교와 애정 표현이 더 늘었다"고 수줍게 고백했다. 이후 두 사람은 손을 꼭 잡고 본격적인 데이트에 나섰다.

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그런데 이때 스튜디오에서 VCR 지켜보던 배우 이태성은 "사실 저 연희 씨랑 알고 있다. 같이 술도 많이 마셨다"라고 인연을 공개해 눈길을 끌었다. 이에 김요한은 "연희 술을 못 먹는다고 했는데 술을 마신다고?"라며 놀라워했고, 이태성은 "술 제일 잘 먹던데?"라며 "사실 올여름에 드라마를 같이 촬영했다"라고 설명했다.

이를 들은 김요한은 "연희가 대부분의 역할이 키스신이 다 들어가 있더라"고 질투했고,이태성은 "이번에 수위가 센 장면이 있었다"라고 말해 기름을 부었다. 그러나 이내 이태성은 "(키스신 상대가저는 아니다"라고 설명했고, 김요한도 "그러면 친해질 수 있다"라고 안심했다.

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jyn2011@sportschosun.com