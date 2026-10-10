서동주, 이혼 후 1년간 클럽·풀파티…"취해서 해 뜰 때까지 놀았다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 서동주가 이혼 후 뒤늦게 술과 클럽의 재미에 빠졌던 과거를 털어놨다.

금요일 수업이 끝나면 비행기를 타고 라스베이거스로 향해 주말을 즐긴 뒤, 월요일 새벽 돌아와 다시 수업에 참석했다고 밝혔다.

9일 유튜브 채널 'STUDIO OMG'에는 '회피가 이렇게 위험합니다ㅣ안녕들하십니까 EP.08'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

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이날 서동주는 "노는 걸 많이 미뤘다. 학생 때는 공부하는 게 맞다고 생각해서 남들 클럽 가고 놀 때 못 논 거다"라며 학업에 집중했던 시절을 떠올렸다.

변화의 계기는 이혼이었다. 서동주는 "제가 돌싱이 되지 않았나. 갑자기 너무 놀고 싶더라"며 "그때 처음 술을 마셨다. 30대가 넘어서 술을 처음 마셨다고 생각해 봐라. 신세계다"라고 말했다.

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뒤늦게 접한 술과 밤 문화는 새로운 재미로 다가왔다. 그는 "더 마셔보고 싶고, 친구들이랑 취해서 해 뜰 때까지 놀고. 너무 재밌게 놀아서 그걸 1년을 했다. 다 늙어서"라며 "서른둘에서 서른셋까지 1년을 그렇게 놀았다"고 설명했다.

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주말을 보내는 방식도 남달랐다. 당시 학교에 다니던 서동주는 금요일 수업을 마치면 비행기를 타고 라스베이거스로 향했다고 밝혔다.

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그는 "풀파티 하고 클럽 즐기고 놀고 한 다음에 월요일 새벽 비행기로 오는 거다. 그다음에 수업을 갔다"고 말했다. 주말 동안 밤 문화를 즐기고 돌아와 곧바로 학업을 이어갔다는 것이다.

서동주는 당시를 돌아보며 "안 놀았어야 하는 시기에 괜히 늦게 놀아서 너무 힘들었다"고 덧붙였다.

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한편 서동주는 2008년 재미교포 남성과 결혼했으나 2014년 이혼했다. 이혼 사실은 2018년 뒤늦게 알려졌다. 이후 2025년 6월 네 살 연하의 엔터테인먼트 업계 종사자와 재혼했다.

narusi@sportschosun.com