'현무 픽' 소문에 선 그은 전현무…"난 신선한 조합 꿈꿔, 라인 없다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 전현무가 이준의 '디스이즈 현무로드' 합류를 두고 나온 '현무 픽' 질문에 직접 섭외한 것은 아니라고 설명했다.

그는 출연자를 추천하는 정도라며 "난 신선한 조합을 꿈꾼다. 라인이 없다"고 자신만의 방송 철학을 밝혔다.

9일(금) 방송된 MBN·채널S '전현무계획4' 15회에서는 전현무와 이준이 최근 론칭한 '디스이즈 현무로드'의 감성을 이어받은 '디스이즈 울산 로드' 특집이 펼치는 모습이 담겼다.

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세 사람은 조선소 직장인들의 숨은 '소울푸드'인 돼지국밥 노포부터 1976년부터 이어져온 화교 만두 맛집, 20년 내공이 녹아든 집배원들의 단골 '명태찜' 식당까지 섭렵하며 알찬 정보와 웃음을 선사했다.

이날 울산에 뜬 전현무는 "오늘 특집은 '디스이즈 울산 로드'"라며 자신감을 드러냈다. 첫 끼로 '돼지국밥'을 먹으러 간 두 사람은 얇고 야들야들한 수육과 깊고 눅진한 돼지국밥을 맛보며 "다른 장르의 맛!"이라고 감탄했다.

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다음으로 두 사람은 '먹친구' 이준과 만나, 무려 150년 전통의 만두 맛집으로 향했다. 음식이 나오기 전, 곽튜브는 '전현무와 이준에게 "어쩌다 두 분 조합이 이뤄졌냐? '현무로드'는 현무 픽일 텐데?"라고 예리하게 물었다.

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이준은 "현무 형이 섭외를 하냐?"며 놀라워했으나, 전현무는 "내가 섭외하는 게 아니라 '누가 좋겠다' 정도로 추천만 한다"고 해명했다. 그러면서 그는 "난 신선한 조합을 꿈꾼다. 그래서 '無(무)라인'이잖아. 라인이 없어"라고 자신만의 방송 철학을 설파했다.

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잠시 후, 이 식당의 대표 메뉴인 찐만두, 군만두, 오향장육이 서빙됐다. 곽튜브는 이중 군만두에 대해 "만화 속에서 요리왕 비룡이 날아가는 느낌"이라고 격찬했다. 이준 역시 "전 세계 어디에 가도 없을 맛"이라고 '엄지 척'을 했다. 흥이 오른 전현무는 식당 손님들에게 깜짝 '골든벨'을 울려 현장을 축제 분위기로 만들었다.

이어 세 사람은 '집배원 맛집'으로 통하는 명태찜 식당을 찾았다. 이들은 20년 역사와 내공이 담긴 매콤 칼칼한 '명태찜'을 영접하자 감탄과 함께 진심의 먹방을 선보였다. 그러다 곽튜브는 '88년생' 이준에게 "혹시 결혼 생각은 있냐?"고 돌발 질문했다. 이준은 "하면 하는 거고, 안하면 안하는 거고. 열려 있지도, 닫혀 있지도 않다"고 솔직하게 답했다. 또 그는 자신의 연애관에 대해 "싸우고 싶지 않고 서운함을 느끼거나 주고 싶지 않다"고 밝혔다. 이에 전현무는 "나랑 똑같다. 각자의 삶을 존중할 수 있는 사람이 좋다"며 폭풍 공감했다. 반면 '유부남' 곽튜브는 "그래도 사랑이라는 게 있으니까"라고 홀로 고군분투했다. 하지만 이준은 "준빈아, 널 위해 살아야 한다. 사람한테 기대하면 안 돼"라고 인생 조언을 건네 대환장파티를 이뤘다.

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식사 말미, 곽튜브는 '디스이즈 현무로드'의 방송 시간을 물었다. 전현무는 "일요일 밤 10시 반"이라고 깨알 홍보했다. 이준은 "방송 보고 딱 자면 돼"라고 홍보에 합류했고, 전현무는 "보다가 스르륵 잠들 수 있는 힐링 프로그램"이라며 알차게 먹트립을 마무리했다. 직후 공개된 예고편에는 '천년고도' 경주로 떠난 전현무-곽튜브의 새로운 먹트립 여정이 포착돼 기대감을 치솟게 했다.

MBN·채널S '전현무계획4'는 매주 금요일 밤 9시 10분 방송된다.

narusi@sportschosun.com