이준, 병원 실려 가며 일했는데 '남은 건 0원'..."번 돈 다 빠져나갔다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이준이 병원에 실려 갈 정도로 바쁘게 활동했던 엠블랙 시절에도 돈을 모으기 어려웠다고 털어놨다.

당시 어려웠던 집안 형편을 언급하며 "얼마 정도 벌면 그대로 나갔다"고 밝혔다.

9일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에는 이준이 출연해 전현무, 곽튜브와 울산 맛집을 찾으며 과거 활동과 소비 습관에 관한 이야기를 나눴다.

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이날 이준은 엠블랙 활동 당시 예능과 드라마, 가수 활동을 동시에 소화했다고 밝혔다. 영화 촬영과 음악방송 MC까지 병행하며 쉴 틈 없이 일했다는 것이다.

그는 "아이돌은 거의 기절하면서 찍는다"며 "병원에 실려 가고 픽픽 쓰러졌다"고 당시의 고된 일정을 돌아봤다. 특히 "당시 기억나는 게 혼자 못 걸었다"고 말해 몸을 가누기조차 어려웠던 상황을 전했다.

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이에 전현무는 바쁘게 활동한 만큼 돈도 많이 벌지 않았겠냐고 물었다. 그러나 이준은 "그렇지 않다"며 예상과 다른 답을 내놨다.

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이준은 "그 당시 집이 어렵게 살던 시절이었다"며 "내가 번 돈이 다 빠져나갔다. 얼마 정도 벌면 그대로 나갔다"고 설명했다. 여러 활동을 병행하며 수입을 올려도 저축할 여유는 없었다는 고백이었다.

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전현무는 "그래서 옛날에 절약 습관이 몸에 밴 것"이라며 이준의 검소한 생활 방식에 공감했다.

이야기는 이준의 독특한 수건 사용 습관으로 이어졌다. 전현무가 "수건 한 장을 열흘 쓴다더라"고 말하자, 이준은 "잘 생각해야 한다"며 자신의 논리를 펼쳤다.

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그는 "샤워하고 한 장을 쓴다. 손과 얼굴을 닦는 건 잘 안 하게 된다"고 설명했다. 이어 "사람이 너무 깨끗해도 안 좋다"며 "마르면 새 수건 아니냐"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

한편 이준은 영화 '닌자 어쌔신'에 출연하며 할리우드 활동을 경험한 뒤 엠블랙 멤버로 가수와 배우 활동을 병행했다. 이날 전현무는 "외국에 나가면 '닌자 어쌔신'으로 이준을 알아보더라"며 그의 이력을 언급했다.

narusi@sportschosun.com