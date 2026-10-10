육중완, 8억5000만원에 살 뻔한 건물 "이젠 40억"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 육중완이 과거 8억5000만원에 매입을 제안받았던 망원동 건물을 다시 찾았다.

그는 현재 건물 가치가 약 40억원에 이를 것으로 추정하면서도, 당시 신혼집으로 아파트를 선택한 만큼 아쉬움은 없다고 밝혔다.

최근 유튜브 채널 '육줄평'에는 '망원 초대 대통령 육중완이 드디어 망원시장에 먹방시장투어하러 등장'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

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이날 육중완은 과거 거주했던 서울 망원동 옥탑방을 찾았다. 건물을 가리킨 그는 "뒤에 건물 보이냐. 옥탑방. 여기는 바로 망원동이다"라며 "옛날 그리웠던 총각 때가 생각난다"고 추억을 떠올렸다.

이어 집주인에게 건물 매입을 제안받았던 사연을 꺼냈다. 육중완은 "기사로 보셨듯 저 뒤에 건물, 집주인 어르신이 저한테 8억5000에 팔려고 했던 건물이다"라고 말했다.

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그러면서 "근데 벌써 이제 한 40억 될 거다"라며 현재 가치를 추정했다. 실제 거래가나 감정가를 제시한 것은 아니지만, 과거 제안받았던 금액과 비교하면 크게 오른 것으로 본 것이다.

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그러나 육중완은 건물을 사지 않은 선택을 후회하지 않는다고 했다. 그는 "아까운 건 아니고 그 당시에는 신혼집을 아파트에 들어가자고 해서 안 한 거니까 아쉬운 건 없다"고 설명했다.

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오랜만에 찾은 옥탑방의 현재 모습도 궁금해했다. 육중완은 "옛날이랑 똑같겠지만 계단을 올라가 보도록 하겠다"며 건물 안으로 들어가려 했으나, 과거와 달리 도어락이 설치돼 있어 발걸음을 돌렸다.

옥탑방을 떠나게 된 사정도 털어놨다. 그는 "사실 내가 옥탑방을 떠난 것도 결혼하고 신혼집을 하고 작업실을 뒀는데 사람들이 너무 찾아왔다"고 밝혔다.

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이어 "나 혼자 살 때 건물 분들 피곤하셨을 거다. 죄송하다"며 당시 이웃들에게 미안한 마음을 전했다.

한편 육중완은 망원동 옥탑방에 살던 시절 MBC '나 혼자 산다'에 출연해 소탈한 일상으로 사랑받았다. 이후 2016년 결혼하면서 프로그램에서 하차했다.

narusi@sportschosun.com