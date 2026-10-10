엔플라잉, 대학 축제서 아찔한 난입 사고…마이크 걷어차고 거친 항의[SC이슈]

사진=온라인커뮤니티

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[스포츠조선 김준석 기자] 밴드 엔플라잉의 대학 축제 공연 도중 한 남성이 무대에 난입해 마이크 스탠드를 걷어차고 멤버에게 항의하는 돌발 상황이 벌어졌다.

멤버들이 침착하게 대응하며 공연을 이어갔지만, 남성이 무대에 올라 멤버에게 접근할 때까지 제지가 이뤄지지 않은 점을 두고 안전관리 문제가 도마에 올랐다.

엔플라잉은 지난 7일 경기도 오산시의 한 대학 축제 무대에 올라 관객들과 만났다. 다음 날 발매 예정이던 신곡 '잔불'을 선공개하는 등 공연을 펼치던 중 '옥탑방' 무대에서 예상치 못한 상황을 맞았다.

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한 남성이 무대 옆 계단으로 올라와 베이시스트 서동성 앞에 있던 마이크 스탠드를 발로 걷어차 넘어뜨렸다. 이어 노래를 부르던 유회승에게 다가가 어깨를 건드리고, 자신의 손목을 가리키며 항의하는 듯한 모습을 보였다.

리더 이승협은 노래를 이어가면서 유회승과 남성 사이로 들어가 두 사람을 떨어뜨렸다. 이후 진행 요원과 스태프들이 무대에 올라 남성을 제지했다.

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멤버들은 이 과정에서도 "조심, 다치지 않게 천천히"라고 외치며 안전을 당부했다. 남성이 스태프들의 안내로 무대 아래로 내려가면서 상황은 일단락됐다.

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유회승은 공연 후 "여러분도 당황하셨죠? 사실 저도 많이 당황했다"며 놀란 관객들을 다독였다.

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이어 "잘 모르셔서, 소리가 좀 크니까 올라오신 것 같다"며 "상황이 잘 정리가 되길 바라고, 그분도 부디 건강하셨으면 좋겠다"고 말했다. 다만 남성의 정확한 난입 이유는 해당 발언만으로 확인되지 않는다.

당시 모습이 담긴 공연 영상이 온라인에 확산하면서 현장 안전관리를 지적하는 반응도 이어졌다. 남성이 무대에 올라 장비를 걷어차고 멤버에게 접근하기까지 제지가 늦었다는 비판이다.

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온라인에는 "즐겁게 공연하다가 정말 가슴이 철렁했다", "올라올 때까지 가만히 뒀다는 게 어이가 없다", "아티스트를 건드릴 때까지 지켜보다 제지하는 모습이 아찔하다" 등의 반응이 나왔다.

멤버들의 침착한 대처와 별개로, 외부인의 무대 접근을 막고 출연자의 안전을 확보할 수 있는 현장 통제가 필요하다는 지적이 이어지고 있다.

narusi@sportschosun.com