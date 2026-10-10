남창희, 아빠된다..'공무원 퇴직' ♥윤영경 임신 "내년 2월 출산 예정"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 남창희와 윤영경 부부가 부모가 된다. 결혼 약 8개월 만에 첫 아이를 품에 안게 되면서 많은 이들의 축하와 관심이 쏠리고 있다.

10일 스타뉴스 보도에 따르면 남창희의 아내 윤영경은 현재 임신 23주 차로, 내년 2월 출산을 앞두고 있다. 지난 2월 백년가약을 맺은 두 사람은 결혼 약 8개월 만에 첫 아이 임신 소식을 전하게 됐다. 부부로서 새로운 출발을 알린 데 이어 부모가 되는 기쁨까지 맞이하면서 두 사람의 앞날에도 축복이 이어질 전망이다.

윤영경은 최근 약 6년간 근무해 온 서울 동대문구청을 떠났다. 그동안 동대문구청 홍보과 주무관으로 재직하며 구청 공식 유튜브 채널 '동대문구청 The original'의 '동대문 브리핑' 등에 직접 출연하는 등 구정 소식을 알리는 역할을 맡아왔다. 남창희 역시 결혼 당시 아내가 홍보팀에서 근무하고 있다고 소개한 바 있다.

Advertisement

그러나 윤영경은 지난 1일 자신의 계정을 통해 퇴사 소식을 전했다. 그는 "좋은 기억만 가득 안고 새로운 세상으로 떠난다"는 글과 함께 퇴사를 기념하는 케이크 사진을 공개했다. 케이크에는 리본 모양 장식과 함께 '영경 수고했어요', '6년간 수고'라는 문구가 적혀 있어 눈길을 끌었다. 오랜 시간 몸담았던 직장을 떠나는 윤영경을 향한 따뜻한 마음이 담긴 선물로 관심을 모았다.

이후 윤영경의 퇴사 소식이 전해진 가운데 임신 소식까지 알려지면서 그의 새로운 출발에도 관심이 모이고 있다. 약 6년간 이어온 공직 생활을 마무리한 윤영경은 당분간 태교와 출산 준비에 집중할 것으로 보인다. 배우로 활동하다 공무원으로 새로운 길을 걸었던 그가 이제 한 아이의 엄마로 또 다른 인생의 막을 열게 된 셈이다.

Advertisement

1991년생인 윤영경은 동덕여대 방송연예과를 졸업했으며, 2013년 제83회 전국춘향선발대회에서 선(善)에 선발되며 얼굴을 알렸다. 이후 영화 '국제시장'을 비롯해 드라마 '화정', '욱씨남정기' 등에 출연하며 배우로 활동했다. 단아한 외모와 신선한 매력으로 대중의 눈길을 끌었던 그는 연예계 활동 이후 공무원으로 전향해 이전과는 다른 분야에서 경력을 쌓아왔다.

Advertisement

윤영경이 대중에게 강렬한 인상을 남긴 계기는 2014년 MBC 예능 프로그램 '무한도전'의 '홍철아 장가가자' 특집이었다. 당시 방송에 등장한 그는 한강에서 우연히 만난 여성으로 소개됐으며, 가수 겸 배우 아이유를 닮은 청초한 외모로 화제를 모았다. 방송 이후 '한강 아이유'라는 별명까지 얻으며 시청자들의 관심을 한몸에 받았다.

Advertisement

방송 출연을 계기로 주목받은 윤영경은 이후 배우로 활동하다 공무원이라는 새로운 진로를 선택했다. 연예계와 공직이라는 서로 다른 분야에서 자신의 길을 걸어온 그가 약 6년간의 직장 생활을 마무리하고 새로운 출발선에 서게 됐다는 점에서도 눈길을 끈다. 특히 이번 퇴사 소식에 이어 임신 소식까지 전해지면서 그가 맞이할 변화에도 관심이 집중되고 있다.

한편 남창희와 윤영경은 약 4년간의 교제 끝에 지난 2월 22일 서울 신라호텔에서 결혼식을 올렸다. 1982년생인 남창희는 1991년생인 윤영경보다 9세 연상이다. 결혼 전까지 윤영경의 구체적인 신상이 공개되지 않았으나, 결혼 이후 그가 과거 '무한도전'에 출연해 '한강 아이유'로 화제를 모았던 배우 출신이라는 사실이 알려지면서 관심을 모았다.

Advertisement

2000년 SBS 예능 프로그램 '기쁜 우리 토요일'을 통해 데뷔한 남창희는 '라디오스타', '놀면 뭐하니?' 등 다양한 예능 프로그램에서 활약하며 대중과 만나왔다. 현재는 개그맨 윤정수와 함께 KBS 쿨FM '윤정수 남창희의 미스터 라디오' DJ로 활동 중이다. 꾸준히 방송 활동을 이어온 남창희가 이제 한 아이의 아버지가 된다는 소식에 축하의 목소리가 이어질 것으로 보인다.