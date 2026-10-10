'70억 CEO' 김소영, ♥오상진 손잡았다가 들은 '충격 속마음'…"전혀 안 편해"

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 겸 사업가 김소영이 남편 오상진과 단둘이 떠난 도쿄 여행에서 유쾌한 부부 일상을 공개했다.
손을 잡은 순간 오상진이 "전혀 안 편해"라고 말하면서 웃음을 안겼다.
김소영은 9일 자신의 SNS에 "속마음이 나와버린 상진. 띵구들이 자꾸 손 잡았냐고 물어보고… 사실 나 어제 저질렀어"라는 글과 함께 영상을 게재했다.
아이들을 동반하지 않고 오상진과 도쿄를 여행 중인 김소영은 남편의 손을 잡는 모습을 영상으로 남겼다.
둘만의 여행에서 다정한 순간을 담으려 했지만, 오상진에게서 나온 말은 "전혀 안 편해"였다.
하지만 당황한 오상진은 "네가 말한 가게 찾고 있잖아"라고 말해 웃음을 자아냈다.
김소영은 이를 두고 "속마음이 나와버린 상진"이라고 표현하며 남편의 솔직한 반응을 유쾌하게 전했다.
손을 잡았는지 궁금해하는 팬들의 질문에는 "사실 나 어제 저질렀어"라는 장난스러운 말로 답해 눈길을 끌었다.
둘만의 도쿄 여행에서 공개한 짧은 영상에는 손잡기에도 웃음이 묻어나는 부부의 일상이 담겼다.
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