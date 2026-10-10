탑, 20년 팬사이트마저 등 돌렸다…"앨범은 팬에게 내려주는 선물 아니다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 빅뱅 출신 탑(최승현)을 20년간 응원해온 팬사이트가 "앨범은 팬들에게 내려 주는 선물이나 영광이 아니다"라는 작심 발언과 함께 운영 종료를 선언했다.

'팬들을 위한 앨범'이라는 말과 달리 무대와 소통은 충분하지 않았다며 탑과 소속사를 공개 비판했다.

팬사이트 '최승현닷컴(CHOIDOT)'은 9일 공식 SNS를 통해 2006년 8월 24일부터 이어온 운영을 종료한다고 밝혔다.

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최승현닷컴 측은 "탑과 TOPSPOT PICTURES의 현실 외면과 책임 회피, 팬들의 헌신을 당연하게 여기는 태도를 더 이상 묵과할 수 없다고 판단했다"고 설명했다.

특히 앨범을 발표하는 아티스트와 이를 기다리는 팬의 관계를 짚었다. 이들은 "앨범을 만들고 내는 것은 아티스트의 일이고, 그것을 기다리고 즐기고 선택하는 것은 팬들의 몫"이라며 "앨범은 팬들에게 내려 주는 선물이나 영광이 아니다"라고 밝혔다.

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이어 "팬들이라면 응당 알아서 자신이 바라는 대로 움직여 줄 것이라는 오만함은 이제 내려놓아 주시기 바란다"며 "듣고 싶은 말만 해주는 사람들 속에 스스로를 고립시키지 않았으면 한다"고 했다.

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팬사이트 측은 탑이 '팬들을 위한 앨범'이라고 밝혔지만, 팬들이 가장 원하고 기다렸던 무대와 소통은 충분하지 않았다고 주장했다. 앨범 홍보와 프로모션뿐 아니라 팬 소통과 서포트에 필요한 실무까지 개인 팬사이트의 자발적인 노력에 기대어 왔다는 것이다.

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소속사가 기본적인 소통 창구를 마련하지 않았다는 주장도 제기했다.

이들은 "팬서포트는 받으면서도 공식 문의 채널이나 커뮤니티, 이메일 하나 두지 않았다"며 "그 결과 해외 팬들의 문의까지 저희에게 몰렸고, 저희가 회사와 팬 사이의 창구 역할을 떠안게 됐다"고 밝혔다.

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또 소속사가 필요할 때는 게시물 사진의 삭제와 수정을 직접 요구했다며 "팬들이 자발적으로 나섰다고 해서 소속사가 해야 할 일까지 사라지는 것은 아니다"라고 비판했다.

팬사이트 측은 소속사 관계자와 주고받았다는 메시지와 이메일도 공개했다. 이들은 해당 자료를 통해 공연 관련 개선 의견을 전달하고, 팬 이벤트 운영에 관한 자문 요청이나 자체 비용으로 진행한 앨범 홍보 광고의 디자인 수정 의견을 받았다고 설명했다.

최근 취소한 팬 전시의 구체적인 사정도 밝혔다.

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최승현닷컴 측에 따르면 전시 예산은 약 900만원으로, 관람객 300명의 입장료 수입 750만원을 제외한 나머지는 운영자 두 명이 부담할 계획이었다. 그러나 첫 주 신청자는 약 20명에 그쳤고, 신청 기간을 2주에서 4주로 늘렸음에도 예약은 기대에 미치지 못했다.

이들은 "이때 이미 운영자 부담액은 600만원을 넘었다"며 이후 열애설 보도와 예약 취소가 이어지면서 부담액이 약 700만원까지 늘어 전시를 취소했다고 밝혔다.

다만 전시 취소를 공개연애에 대한 반발로 해석하는 시선에는 선을 그었다.

팬사이트 측은 "많은 팬들은 유튜브 콘텐츠 촬영 전부터 두 사람의 연애를 알고 있었지만, 아티스트의 사생활이기에 언급하지 않았다"며 "저희의 실망과 전시 취소를 '연애에 화가 난 팬들의 행동'으로 단정하는 것은 받아들이기 어렵다"고 강조했다.

예약을 취소한 팬들의 사정은 각기 다를 수 있으며, 모든 취소가 연애 때문이라고 단정하지 않았다는 설명이다.

전시 취소 이후 소속사의 대응에도 불만을 드러냈다. 여러 경로로 연락했지만 답을 받지 못했고, 나흘 뒤 전달받은 반응 역시 문제의 본질보다 공지에 '예매율'을 기재한 사실에만 집중했다는 주장이다.

최승현닷컴 측은 "팬들의 사랑과 응원은 필요할 때 이용하고, 불편할 때 외면해도 되는 것이 아니다"라며 "지난 20년의 모든 진심을 부정하고 싶지는 않지만, 그 진심을 지키기 위해 앞으로도 모든 상처를 삼키고 침묵해야 한다면 이제는 그렇게 할 수 없다"고 밝혔다.

한편 탑과 나나는 지난 2일 소속사를 통해 열애를 인정했다. 양측은 뮤직비디오 촬영을 계기로 인연을 맺었으며, 지난 6월께 연인 관계로 발전했다고 설명했다.

narusi@sportschosun.com