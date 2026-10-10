지예은, '선배' 이서진에 거침없는 뒷담화 "주인공병 못버려, 하는 것도 없다"(비서진)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 지예은이 이서진을 향해 거침없는 돌직구를 날려 웃음을 안겼다.

10일 SBS '무엇이든 해줄 지니 비서진' 측은 "'10월 16일 예고' '충주지씨' 지예은×지석진, 이서진×김광규의 수발에 뒷담화(?) 폭주♨"라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에는 'my스타'로 출연한 '충주지씨' 지석진과 지예은의 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

이날 지석진과 지예은은 충주파크뮤직페스티벌 무대에 오르기 위해 본격적인 노래 연습에 돌입했다. 하지만 두 사람 모두 전문 가수가 아닌 만큼 마땅히 연습할 장소를 찾는 것부터 쉽지 않았다. 결국 노래방에서 연습을 진행하게 됐고, 이를 지켜보던 이서진은 "리허설을 노래방에서 한다고?"라며 황당하다는 반응을 보였다.

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두 사람의 무대를 향한 이서진의 냉정한 평가도 이어졌다. 노래와 안무를 확인한 그는 "무대할 수준이 아니다", "율동이 안 맞는다"라고 거침없이 지적했다. 예상치 못한 팩트 폭격에 지석진과 지예은은 주눅이 든 모습을 보였고, 본격적인 무대를 앞두고 긴장감을 더했다.

무대가 끝난 뒤에도 예상치 못한 상황은 계속됐다. 이어진 깜짝 팬 사인회에는 수많은 팬이 몰렸지만, 정작 이들이 사인을 받기 위해 찾은 사람은 지석진과 지예은이 아닌 이서진이었다. 팬들의 관심이 이서진에게 집중되자 지석진은 "안에 좀 들어가 있으면 안 되냐"라고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다. 무대를 위해 열심히 준비한 두 사람보다 이서진이 더 큰 관심을 받는 상황이 벌어진 것.

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지예은의 속마음도 공개됐다. 지예은은 이서진의 수발에 불만이 있었지만 정작 앞에서는 속 시원하게 털어놓지 못했다고 고백했다. 그는 "속시원하게 말 못했다. 무서워서 못 말하겠다"라고 솔직하게 털어놨다.

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특히 지예은은 이서진과 함께 있는 시간에 자는 척까지 했다고 밝혀 웃음을 더했다. 이어 이서진을 향해 "이서진 선배님은 아직 주인공병 있는 것 같다. 사실 뭐 하는 게 없다"라고 직격탄을 날렸다. 앞에서는 쉽게 꺼내지 못했던 말을 뒤늦게 거침없이 쏟아낸 지예은의 솔직한 입담이 폭소를 유발했다.

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이서진을 향한 지예은의 예상 밖 폭로와 지석진의 유쾌한 입담이 더해지면서 세 사람 사이에 어떤 이야기가 오갔을지 관심이 쏠린다. 특히 이서진의 수발을 들며 겪었던 고충을 털어놓은 지예은이 실제 방송에서는 어떤 활약을 펼칠지 기대를 모은다.

한편 지석진과 지예은이 출연하는 SBS '무엇이든 해줄 지니 비서진'은 오는 16일 방송될 예정이다.