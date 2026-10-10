하지원 모신 '비서진', 비행기부터 남다르다…김광규가 공개한 '럭셔리 기내'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김광규가 하지원, 이서진과 함께한 싱가포르행 기내 모습을 공개했다.

칸막이가 설치된 널찍한 좌석과 음식이 차려진 테이블이 눈길을 끌며 '비서진'의 해외 일정에 관심을 모았다.

김광규는 9일 자신의 SNS에 "마이스타와 싱가폴가는?~♡"이라는 글과 함께 사진을 게재했다. '비서진', '하지원', '싱가포르항공', '기내와이파이' 등의 해시태그도 덧붙였다.

Advertisement

공개된 사진에서 김광규는 카메라 가까이에서 손가락으로 브이를 그리며 셀카를 찍고 있다. 옆자리의 이서진은 밝은색 상의를 입고 팔짱을 낀 채 미소를 지었다.

뒤쪽 창가에 자리한 하지원은 양손으로 브이를 그리며 밝게 웃었다. 목에 헤드폰을 걸친 편안한 모습으로 두 사람과 유쾌한 기내 분위기를 전했다.

Advertisement

특히 세 사람이 앉은 좌석 주변에는 칸막이가 설치돼 있고, 앞쪽 테이블에는 음식과 음료가 놓여 있다. 여유로운 좌석 공간에서 식사를 즐기는 모습이 럭셔리한 분위기를 더했다.

Advertisement

김광규는 함께한 하지원을 "마이스타"라고 표현하며 하트까지 덧붙였다. '비서진' 해시태그와 함께 공개된 세 사람의 모습은 싱가포르에서 펼쳐질 이들의 호흡에 대한 궁금증을 높였다.

Advertisement

한편 김광규와 이서진은 SBS '무엇이든 해줄지니-비서진'에 출연하고 있다.

narusi@sportschosun.com