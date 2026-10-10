장동윤♥김승윤, 오늘(10일) 결혼..웨딩 화보 속 선남선녀 자태

Advertisement

Advertisement

배우 장동윤이 웨딩 화보를 공개했다.

장동윤은 10일 개인 계정에 "My Love · My Muse · My Home"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 장동윤과 배우 김승윤이 함께한 웨딩 화보가 담겼다. 장동윤은 깔끔한 블랙 턱시도에 화이트 셔츠를 매치해 클래식하면서도 세련된 분위기를 자아냈다. 김승윤은 섬세한 레이스 장식이 돋보이는 순백의 웨딩드레스를 입고 청초하면서도 우아한 매력을 뽐냈다.

Advertisement

두 사람은 화사한 꽃다발을 들고 카메라를 바라보며 다정한 분위기를 연출했다. 화이트톤 벽과 초록빛 덩굴이 어우러진 야외 공간에서는 싱그럽고 자연스러운 매력을 드러냈다.

또 다른 사진에서는 따뜻한 조명이 감도는 빈티지한 실내에서 마주 앉아 서로의 손을 맞잡고 눈을 맞추는 모습이 담겼다. 나무 테이블을 사이에 둔 두 사람은 편안하면서도 로맨틱한 분위기를 자아냈으며, 이어진 사진에서는 다양한 포즈와 표정으로 자연스러운 매력을 선보였다.

Advertisement

특히 장동윤이 김승윤의 허리를 감싸 안은 채 함께 꽃다발을 든 사진은 두 사람의 다정한 모습과 감각적인 화보 분위기를 한층 돋보이게 했다. 김승윤은 꽃 장식이 더해진 헤어 액세서리와 섬세한 레이스 드레스로 우아한 웨딩 스타일을 완성했다.

Advertisement

자연광이 어우러진 야외 촬영부터 따뜻한 색감의 실내 촬영까지, 다양한 분위기로 완성된 이번 화보는 두 사람의 로맨틱한 매력을 담아내며 눈길을 끌었다.

Advertisement

한편 장동윤과 김승윤은 10일 결혼식을 올린다.