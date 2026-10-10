유재석, 이광수 버블 구독 안한다 "5천원씩 쓸 수 없어"(뜬뜬)

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 유재석이 절친한 동생 이광수의 팬 소통 플랫폼 가입을 두고 단호한 반응을 보여 웃음을 안겼다.

10일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '추리게임은 핑계고｜EP.121'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에서 유재석은 이광수의 최근 근황을 언급하며 특유의 솔직하고 짓궂은 입담을 뽐냈다. 평소 남다른 친분을 자랑하는 두 사람이지만, 이광수의 팬 소통 플랫폼 이용에 관해서는 뜻밖의 선 긋기로 현장을 웃음바다로 만들었다.

이날 제작진은 유재석에게 "광수 오빠 버블 보셨냐"라고 물었다. 이에 유재석은 "제가 광수가 하는 거를 다 일일이 보지만 복잡하다. 어플도 깔아야 하고 돈도 내야 한다"고 답했다. 이광수의 근황 자체에는 관심이 있지만, 유료 서비스를 이용하는 것은 별개의 문제라는 반응이었다.

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특히 유재석은 "광수한테 돈 5000원씩 쓸 수 없다"라고 단호하게 선을 그어 폭소를 자아냈다.

제작진이 "저희 팀에 4명 가입했다"라고 말하자 유재석은 또 한 번 의심의 눈초리를 보냈다. 그는 "그냥 호기심에 한번 들어가 본 거 아니냐. 어떤 식으로 운영되는지. 동향 파악하려고"라고 반문하며 시큰둥한 반응을 보여 웃음을 더했다.

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앞서 이광수는 지난 1일 팬 소통 플랫폼 '버블(Bubble)'을 시작하며 팬들과 한층 가까운 소통에 나섰다. 버블은 아티스트가 팬들에게 메시지를 보내고 일상적인 이야기를 나눌 수 있는 유료 소통 서비스다.

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서비스를 시작한 초반 이광수는 플랫폼의 여러 기능을 팬들에게 직접 물어보는 등 다소 낯설어하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다. 그러나 적응을 마친 뒤에는 분위기가 달라졌다. 이광수는 팬들이 감당하기 어려울 정도로 많은 메시지를 쏟아내며 특유의 엉뚱한 매력을 드러냈고, 팬들 사이에서도 뜨거운 반응을 얻었다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com