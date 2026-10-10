고영욱, 차태현 비판설 적극 부인 "AI가 기사 썼나? 내가 쓴 글 아냐"

연합뉴스

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 룰라 출신 고영욱이 배우 차태현을 비판했다는 보도에 대해 반박했다. SNS에 글을 게시했다가 삭제한 것은 사실이지만, 언론에 보도된 구체적인 문구는 자신이 작성한 내용이 아니라는 주장이다.

고영욱은 지난 9일 개인 계정을 통해 SBS '우리들의 발라드'와 관련한 보도에 입장을 밝혔다.

그는 "우리들의 발라드를 보고 글을 올렸다가 내가 뭐라고 평가를 하나 싶어 삭제했는데…"라고 운을 뗐다.

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이어 "분명 내가 올렸던 글이 아닌데… 기억을 더듬어 AI한테 맡겨 기사를 쓴 건지… 마치 내가 한 말처럼 기사에 막 나오네…"라며 언론에 소개된 내용이 자신의 실제 게시물과 다르다고 주장했다.

또한 "좋은 노래 들으려고 드물게 챙겨 보는 프로고… 이제 나도 연예인이 아닌 그냥 시청자 입장에서 TV를 보고 느낀 점을 썼을 뿐인데… 이미 삭제한 글까지 굳이…"라고 덧붙였다.

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앞서 여러 매체는 고영욱이 지난 7일 '우리들의 발라드2' 참가자 한로이의 무대를 접한 뒤 SNS에 감상평을 남겼다고 보도했다. 특히 심사위원으로 출연한 차태현의 평가를 문제 삼으며 비판적인 반응을 보였다는 내용이 알려져 관심을 모았다.

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보도에 따르면 고영욱은 한로이의 무대에 대해 자신의 음악적 취향과는 차이가 있지만 참가자의 사연과 잘 어우러졌다는 취지의 평가를 남긴 것으로 전해졌다. 차태현이 해당 무대의 표현을 '인공적'이라고 언급한 데 대해서도 비판적인 시각을 드러냈다는 내용이 함께 보도됐다.

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이 과정에서 고영욱이 차태현을 향해 "거만하게 굴고 있다"고 표현했다는 주장까지 전해지면서 이른바 '차태현 저격' 논란으로 번졌다.

과거 두 사람이 함께 방송에 출연했던 일화도 보도에 포함됐다. 고영욱이 룰라로 활동하던 시절 차태현과 같은 프로그램에서 촬영했던 기억을 언급하며, 당시 차태현이 자신에게 다정하게 말을 건넸다는 취지의 내용이 알려졌다. 이후 오랜 시간이 흐른 현재의 상황을 비교하는 표현이 더해지면서 논란이 커졌다.

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그러나 고영욱은 언론에 보도된 문구가 자신이 작성한 글과 다르다는 입장이다. 게시물을 올렸다가 삭제한 사실은 인정하면서도, 기사에 인용된 표현까지 직접 작성한 것은 아니라며 선을 그었다.

한편 고영욱은 최근 SNS에서 다른 연예인과 관련한 사안에도 목소리를 내고 있다. 앞서 유재석이 명절마다 지인들에게 한우를 선물한다는 미담을 다룬 기사를 공유하며, 유재석과 16년간 함께 일한 전 매니저는 한우를 받은 적이 없다고 주장해 화제를 모았다.

당시 고영욱은 유재석의 선물과 관련해 "정작 옆에서 16년이라는 긴 세월 동안 가장 고생하던 매니저에게는 왜 한 번도 한우를 보내지 않았던 걸까"라고 의문을 제기했다. 이어 "대외적으로 미담이 전해질 곳에만 한우를 보내는 걸까"라고 덧붙였다.

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이후 해당 게시물로 전 매니저가 난처한 상황에 놓인 것 같다며 추가 설명을 내놓기도 했다. 다만 당시 글의 내용과 관련해서는 자신이 전 매니저와 나눈 대화를 바탕으로 작성했다는 취지의 입장을 유지했다.

1994년 그룹 룰라 멤버로 연예계에 데뷔한 고영욱은 미성년자 성폭행 및 강제추행 혐의로 2013년 대법원에서 징역 2년 6개월을 확정받았다. 당시 신상정보 공개 5년과 위치추적 전자장치 부착 3년도 함께 명령받았다.

tokkig@sportschosun.com