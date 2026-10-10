"굳이 반성문에 하트 세 개?"…변요한, '집유' 송민호 감싸기에 여론 '싸늘'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 변요한이 병역법 위반 혐의로 집행유예를 선고받은 송민호의 사과문에 하트 이모티콘 세 개를 남겨 도마에 올랐다.

일부 누리꾼들은 "굳이 반성문에 하트 세 개?", "친분은 사석에서 챙기지"라며 공개적인 반응에 비판적인 시선을 보냈다.

송민호는 9일 자신의 SNS에 자필 사과문을 게재했다. 지난 1일 열린 1심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받은 지 8일 만이다.

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그는 "저로 인해 많은 분들께 심려를 끼쳐드리게 되어 고개 숙여 사과드린다"며 "실망을 안겨드려 너무 죄송하다"고 밝혔다.

이어 "책임감 없던 지난 선택들이 부끄럽고 미웠다. 어리석었던 과오들을 회피하지 않고 반성하겠다"며 "앞으로 남은 절차들과 의무를 성실히 수행하겠다"고 전했다.

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이 가운데 변요한은 해당 게시물에 '좋아요'를 누르고 하트 이모티콘 세 개를 댓글로 남겼다. 별도의 설명은 덧붙이지 않았다.

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이를 두고 일부 누리꾼들은 "굳이 반성문에 하트 세 개?", "친분은 사석에서 챙기지" 등의 반응을 보였다. 병역 의무와 관련한 잘못을 사과하는 게시물에 공개적으로 하트를 남긴 행동이 적절했느냐는 지적이다.

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다만 댓글의 구체적인 의미를 설명하지 않은 만큼, 하트만으로 변요한이 송민호의 병역법 위반 행위를 옹호했다고 단정하기는 어렵다.

두 사람은 약 10년 전부터 친분을 이어온 사이로 알려져 있다. 2015년 12월 변요한이 SNS에 공개한 생일 모임 사진에도 송민호를 비롯해 피오, 이동휘, 수호 등이 함께 등장했다.

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오랜 친구의 사과문에 남긴 짧은 반응이지만, 송민호의 병역 논란과 맞물리면서 변요한의 댓글까지 논쟁의 대상이 됐다.

한편 송민호는 이번 사과문을 통해 자신의 지난 선택을 반성하고 남은 절차와 의무를 성실히 수행하겠다는 뜻을 밝혔다.

narusi@sportschosun.com