유명 모델, 안타까운 근황..피부 속 기생충 꿈틀 “병원비만 1억 5천”

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[스포츠조선 박아람 기자] 미국 리얼리티 프로그램 '베벌리힐스의 진짜 주부들'에 출연해 이름을 알린 방송인 겸 전 모델 브랜디 글랜빌(53)이 3년 넘게 복합 감염 질환으로 고통받고 있다고 털어놨다.

최근 데일리메일 보도에 따르면 브랜디 글랜빌은 최근 팟캐스트 등에서 얼굴 형태가 변형되고 조직 괴사까지 일으킨 감염성 질환으로 장기간 치료를 이어가고 있다고 밝혔다.

그가 처음 이상을 느꼈을 당시에는 단순히 얼굴이 붓는 증상이라고 생각했다. 그러나 시간이 지나면서 피부가 움푹 꺼지고 턱과 목 부위에 심한 통증을 동반한 혹이 생기는 등 상태가 악화했다. 브랜디 글랜빌은 당시 상황에 대해 "얼굴 안에 무언가 살아서 움직이는 듯한 감각이 느껴져 스스로 살점을 도려내고 싶을 만큼 끔찍했다"고 고통을 호소했다.

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오랜 기간 원인을 특정하지 못했던 증상은 여러 종류의 병원체가 복합적으로 작용한 감염으로 진단되면서 실마리를 찾았다. 의료진은 항생제에 내성을 가진 세균을 비롯해 곰팡이와 기생충, 바이러스 등이 관련된 것으로 파악했다.

특히 치료를 어렵게 만드는 요인으로 ESBL 생성 폐렴간균과 엔테로박터 감염이 꼽혔다. 이들 세균은 여러 항생제에 내성을 나타낼 수 있으며, 세균이 표면에 달라붙어 보호막을 형성하는 바이오필름까지 만들어 치료에 어려움을 줄 수 있다.

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흙에 존재하는 곰팡이 포자를 흡입해 발생하는 콕시디오이데스진균증, 이른바 '계곡열'도 확인됐다. 얼굴에서 발견된 단단한 덩어리는 진균이 뭉쳐 만들어진 진균구로 밝혀졌으며, 글랜빌은 이를 제거하기 위한 수술까지 받은 것으로 전해졌다.

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여기에 모낭 주변에 서식하는 모낭충이 과도하게 증식해 피부 염증을 일으키는 모낭충 피부염과 바이러스 감염 질환인 전염성 단핵구증도 진단 목록에 포함됐다. 과거 삽입한 가슴 보형물이 파열되면서 유출된 실리콘이 림프절에 영향을 줬고, 이 역시 염증을 악화시킨 요인으로 알려졌다.

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현재 브랜디 글랜빌은 감염균의 증식을 억제하기 위해 하루 최대 18시간 동안 정맥주사 치료를 받고 있다. 의료진은 치료 기간이 짧게는 4개월, 길게는 1년 이상 소요될 수 있을 것으로 보고 있다.

경제적 부담도 상당한 것으로 나타났다. 브랜디 글랜빌은 질병의 원인을 밝히고 치료를 받는 데 지금까지 11만3000달러(약 1억5000만원)를 지출했다고 밝혔다. 건강보험을 적용받은 이후에도 매달 약 1만6000달러(약 2200만원)에 이르는 의료비를 부담하고 있는 상황이다.

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그는 치료비와 생활비를 마련하는 데 어려움을 겪고 있다며 "치료비와 생계비를 감당하기 위해 서바이벌 예능 출연까지 결심했을 정도"라고 털어놨다. 현재 브랜디 글랜빌은 크라우드펀딩 사이트 고펀드미(GoFundMe)를 통해 치료비 마련을 위한 모금도 진행하고 있다.

tokkig@sportschosun.com