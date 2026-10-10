"불 꺼진 주유소서 웃통 벗고 싸워"…김영광, 보복운전 논란 사과 속 아내 폭로 '재소환'

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[스포츠조선 김준석 기자] 전 축구 국가대표 골키퍼 김영광이 보복운전 논란에 사과한 가운데, 아내 김은지가 과거 방송에서 밝힌 운전 중 시비 일화까지 다시 소환됐다.

김영광은 이번 사건과 관련해 불송치 및 혐의없음 처분을 받았다고 밝히면서도 자신의 운전 습관을 돌아보겠다고 했다.

지난해 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연한 김은지는 남편 김영광의 욱하는 성격을 이야기하며 "불 꺼진 주유소에서 웃통 벗고 싸우는 걸 봤다"고 말했다.

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그는 "주행 중 옆 차량과 시비가 붙었고, 결국 내려서 싸웠다"며 당시 상황을 설명했다. 이어 "모든 운동선수가 이런 줄 알았다"며 다혈질적인 성격과 강한 승부욕을 언급했다.

당시 방송에서는 김영광이 운전 중 불법 주차와 신호 위반, 꼬리 물기 등을 지적하는 모습도 공개됐다. 그는 "복면을 착용하고 교통지도를 했다"고 밝히기도 했다.

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이 같은 과거 발언은 최근 김영광의 보복운전 의혹이 보도되면서 다시 관심을 끌고 있다. 다만 아내가 방송에서 언급한 주유소 일화는 이번에 신고가 접수된 사건과 별개다.

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앞서 지난 3월 서울 마포구의 한 터널 주변에서 김영광의 운전과 관련한 신고가 접수됐다. 택시 운전자는 김영광이 몰던 SUV가 굉음을 내며 추월한 뒤 가까이 끼어드는 등 위협적인 운전을 했다고 주장했다.

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경찰은 특수협박 혐의 적용 여부를 검토했으나, 상대 운전자를 의도적으로 위협하려 했다고 볼 증거가 부족하다고 판단해 불송치했다.

김영광은 관련 보도 이후인 9일 자신의 SNS에 입장문을 올렸다.

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그는 "최근 보도된 일로 많은 분께 걱정과 심려를 끼쳐드려 죄송하다"며 "경찰 조사에 성실히 임했으며 현재까지 불송치 및 혐의없음 처분을 받았다"고 밝혔다.

그러면서도 법적 판단과 별개로 자신의 운전 방식에 대한 책임을 받아들였다.

김영광은 "어떤 상황에서도 순간적인 판단이 안전보다 앞서서는 안 된다"며 "도로 위에서는 다른 사람의 안전과 입장까지 고려해야 한다는 점을 다시 한번 깨달았다"고 전했다.

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이어 "제 운전 방식이 다른 분들께 불안감이나 불편함을 줄 수 있었다는 점을 무겁게 받아들이고 있다"며 "이를 가볍게 여기거나 정당화하지 않겠다"고 했다.

이번 사건의 택시 블랙박스 영상은 앞서 유튜브 채널 '한문철TV'에도 소개됐다. 당시 시청자 투표에서는 '보복운전' 18%, '난폭운전' 50%, '둘 다 아님' 32%로 의견이 나뉘었다.

한문철 변호사는 법적 의미의 보복운전으로 보기에는 애매하다는 취지로 설명하면서도 "보복성은 보복성"이라며 운전 행태를 지적했다. 해당 투표와 발언은 수사기관의 판단과는 구별된다.

한편 김영광은 "제 운전 습관을 더욱 엄격하게 돌아보고 어떤 상황에서도 더욱 신중하고 책임감 있게 행동하겠다"고 밝혔다.

narusi@sportschosun.com