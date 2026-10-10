고경표, 팬 사진 요청 거절법 밝혔다 "안씻은 모습 남기기 싫다고, 대부분 이해해준다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 고경표가 팬 사진 요청을 공손하게 거절하는 법을 공개했다.

10일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '추리게임은 핑계고｜EP.121'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 MC 유재석을 비롯해 tvN '식스센스: B사이드'에 함께 출연 중인 송은이, 고경표, 비비가 게스트로 등장해 유쾌한 입담을 뽐냈다.

이날 유재석은 고경표의 평소 생활 방식과 패션을 언급하며 "패션도 그렇고 본인이 하고 싶은 대로 산다. 나도 '인생은 고경표처럼'이라고 생각한다"고 말했다. 타인의 시선에 얽매이기보다 자신만의 방식대로 살아가는 고경표의 태도를 인상 깊게 바라본 것.

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이에 고경표는 "지금도 자유롭고 재밌게 살고 있다"고 답했다. 그러자 유재석은 "자유롭고 살고 싶다고 해서 자유롭게 살 수 있는 게 아니다. 내가 뜻하는 바를 행동에 옮기는 게 큰 용기"라고 덧붙이며 고경표를 치켜세웠다.

이어 고경표는 일상에서 마주하는 팬들의 사진 요청에 대처하는 자신만의 방법도 공개했다. 그는 "사진 요청 같은 경우도 저는 안 가리고 다니니까 많이 들어오는데 제가 찾은 노하우가 제 상황을 설명드리면 안 찍더라도 이해해주신다"라고 말했다. 평소 사진 요청을 무조건 피하기보다는 자신의 상황을 솔직하게 설명하는 방식으로 상대방에게 양해를 구한다는 것이다.

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고경표는 구체적인 상황을 예로 들며 설명을 이어갔다. 그는 "'제가 지금 씻지를 못해 수염도 자랐고 이 모습을 남기고 싶지가 않다. 혹시 제 마음을 이해해 주신다면 안 찍어도 될까요?'라고 하는 거다. 조금은 길어 보일 수 있지만 솔직하게 제 진심을 이야기하면 '그럼요'라고 해주신다"라고 전했다.

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사진 촬영을 거절해야 하는 상황에서도 무작정 거부 의사를 밝히기보다 자신의 상태와 이유를 진솔하게 전달한다는 설명이다. 상대방 역시 그 마음을 이해해 주면서 불필요한 오해 없이 상황이 마무리된다고. 고경표는 자신만의 경험에서 비롯된 소통 방식을 담담하게 전해 눈길을 끌었다.

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이를 들은 송은이도 "맞다. 대충 말하지 않고 진심 어린 마음으로 이야기하면 괜찮을 수 있을 것 같다"라고 공감했다.