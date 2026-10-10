'장윤정♥' 도경완, KBS 퇴사후 육아+자녀교육 전담.."좋은 점 1만개+안좋은 점 1만개"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 아나운서 출신 방송인 도경완이 프리랜서 선언 5년 7개월 만에 친정 KBS를 다시 찾았다. 오랜만에 돌아온 일터에 설렘과 긴장감을 드러낸 그는 자신을 반갑게 맞아준 선후배들에게 고마움을 전했다.

10일 유튜브 채널 '도장TV'에는 '5년 7개월 만에 친정집에 다녀왔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상 속 도경완은 헤어와 메이크업을 마친 뒤 어딘가로 향했다. 평소와는 사뭇 다른 긴장된 기색을 보인 그는 이날을 두고 "오늘 의미 있는 날"이라며 남다른 감회를 드러냈다.

Advertisement

도경완은 "마음이 싱숭생숭하다. 오늘이 5년 7개월 만에 제가 퇴사를 했던 KBS에 일을 하러 가는 날"이라고 설명했다. 오랜 시간 몸담았던 회사를 떠난 뒤 프리랜서 방송인으로 활동해 온 그가 다시 KBS에서 녹화를 진행하게 된 것. 익숙하면서도 낯선 친정 방문을 앞두고 복잡한 심경을 감추지 못했다.

이번 방문은 KBS 예능 프로그램 '신상출시 편스토랑' 녹화를 위해서였다. 다만 도경완은 정식 합류를 확정 지은 것은 아니라며 조심스러운 입장을 보였다.

Advertisement

그는 "'편스토랑'에 프로그램 녹화를 하러 간다. 합류라는 말도 그렇다. 고용의 연속성이 보장이 안 되기 때문"이라며 "일단 테스트 차원에서 일을 하러 간다"고 덧붙였다. 오랜만에 친정에서 일하게 된 만큼 기대감과 함께 신중한 마음도 내비친 것.

Advertisement

마침내 KBS에 도착한 도경완은 익숙한 사옥을 바라보며 남다른 감회를 드러냈다. 자신이 직접 사표를 내고 떠났던 곳인 만큼 다시 발걸음하기까지 여러 생각이 들었다고.

Advertisement

도경완은 "내가 사표 내고 내 발로 나온 회사지 않냐. 또 찾아온다는 게 미안한 마음이 컸다"면서도 변함없이 익숙한 풍경에 반가움을 드러내며 "그대로다"라고 말했다. 오랜만에 찾은 친정이 여전히 같은 모습으로 자신을 맞아주는 데서 묘한 감정을 느낀 것으로 보인다.

이후 스튜디오로 향한 도경완은 아나운서 선배 김보민과 반갑게 만났다. 오랜만에 마주한 두 사람은 프리랜서 선언 이후의 삶을 주제로 솔직한 이야기를 나눴다.

Advertisement

먼저 김보민이 "떠나니까 어떠냐"고 묻자 도경완은 프리랜서 생활의 장단점을 가감 없이 털어놨다. 그는 "만 가지가 좋고 만 가지가 안 좋다. 똔똔"이라고 답해 웃음을 안겼다. 자유로운 활동이 주는 장점도 있지만, 조직을 떠나 홀로 활동하며 감당해야 하는 어려움도 있다는 솔직한 표현이었다.

이에 김보민은 "프리랜서 병 오면 누르면 된다"고 재치 있게 받아쳤다.

긴장 속에 시작한 녹화도 무사히 마무리됐다. 도경완은 녹화를 마친 뒤 그동안의 걱정과 긴장이 무색할 만큼 따뜻했던 현장 분위기를 전했다. 오랜만에 돌아온 친정에서 자신을 알아보고 반겨준 제작진과 선후배들의 모습에 감동한 것.

Advertisement

도경완은 "너무 긴장돼 발발 떨었는데 이래서 친정친정하나 보다. 친정 왔다고 PD, 선후배님들이 반겨주시고 챙겨주셨다"고 밝혔다. 오랜만의 복귀에 긴장했던 마음도 자신을 반겨주는 이들의 따뜻한 환대에 한결 누그러진 모습이었다.

한편 도경완은 2013년 장윤정과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.