백지영, 목욕탕서 굴욕당했다 "'왜이렇게 뚱뚱하냐'고, 반년 만 5kg 뺐다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 백지영이 인생 최대 몸무게를 기록했던 시절, 목욕탕에서 세신사에게 들었던 돌직구 일화를 공개해 웃음을 안겼다.

10일 백지영의 유튜브 채널에는 '백지영이 LA에서 한번 타고 푹 빠져버린 럭셔리 요트의 가격 (억대 유지비용)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상에는 미국에서 콘서트를 앞둔 백지영의 모습이 담겼다. 공연을 앞두고 스태프들과 함께 식사를 하기 위해 나선 그는 식사 도중 자연스럽게 몸무게와 다이어트에 관한 이야기를 나눴다.

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한 스태프가 백지영에게 "살 빠졌다"고 말하자, 백지영은 자신의 몸무게 변화를 솔직하게 공개했다. 그는 "6개월 동안 5kg 빠졌다. 56kg까지는 못 알아보다가 55kg 내려가니까 알아본다"며 현재 몸무게가 49kg이라고 밝혔다.

이어 인생 최대 몸무게가 60.3kg이었다고 털어놓은 백지영은 당시를 떠올리며 목욕탕에서 겪었던 유쾌한 일화를 공개했다. 예상치 못한 한마디에 웃음이 터졌던 기억을 전한 것.

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백지영은 "너무 웃긴 상황이 하나 있었다. 처음 가보는 목욕탕을 갔는데, 거기가 밤에 일하는 언니들이 많이 오는 곳이었다"고 말문을 열었다.

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이어 당시 댄서와 함께 목욕탕을 찾았던 상황을 설명했다. 그는 "'이제 때 밀자'하고 아줌마한테 때를 예약하고 누웠다. 세신사가 '혹시 가수 백지영 씨 맞냐'고 하셨다"면서 "내가 맞다고 하니 '왜 이렇게 뚱뚱해'라고 하셨다"고 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.

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유명 가수임을 알아본 세신사가 건넨 말은 뜻밖에도 몸매에 관한 직설적인 한마디였다. 하지만 백지영은 당시 기분이 나쁘기는커녕 오히려 그 상황이 무척 재미있었다고 전했다.

그는 "기분 하나도 안 나쁘게 말하는 이모다. 거기 목욕탕 떠나가게 웃었다. 내가 '이모 때문에 살 뺀다'라고 했다"고 덧붙였다.

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세신사의 거침없는 한마디를 유쾌하게 받아넘긴 백지영의 반응이 웃음을 자아낸 가운데, 꾸밈없는 입담으로 과거 일화까지 시원하게 공개한 그의 솔직한 매력이 눈길을 끌었다.