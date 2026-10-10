백지영 10살 딸, 벌써부터 명품 사랑 "샤넬백 메고 싶다고, 옷도 내 거 입어"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 백지영이 딸 하임 양이 벌써부터 자신의 명품 가방과 옷에 눈독을 들이고 있다며 현실 육아 일상을 공개했다.

10일 백지영의 유튜브 채널에는 '백지영이 LA에서 한번 타고 푹 빠져버린 럭셔리 요트의 가격 (억대 유지비용)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상에는 미국에서 콘서트를 앞둔 백지영의 모습이 담겼다. 이날 스태프들과 함께 식사를 하던 백지영은 딸 하임 양에게 걸려 온 전화를 받고 진지한 표정으로 이야기를 나눴다.

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백지영은 딸에게 "네가 잘하면 그 가방을 계속 들고 가는 걸로 하고 아니면 서연이한테 선물로 줄 거다"라며 "엄마 진짜 아니다 싶으면 얄짤없는 거 알지?"라고 단호하게 말했다. 딸의 부탁을 들어줄지 말지를 두고 나름의 조건을 내건 것. 통화를 마친 백지영의 모습에 스태프들의 관심도 쏠렸다.

한 스태프가 "언니 가방 멘다고 하는 거냐. 아님 사달라고?"라고 묻자, 백지영은 "사달라고 하는 거다. 개학할 때 새 가방 멘다고"라고 설명했다. 딸 하임 양이 새 학기를 맞아 가방을 갖고 싶어 했던 것.

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이에 스태프는 "엄마 가방 다 물려받는 애들 있지 않냐. 샤넬백 물려주고. 부럽다. 이제 좀 크면 언니 가방 들고 다니겠지"라며 부러움을 드러냈다. 다른 스태프가 "'이건 안 돼' 있냐"고 묻자 백지영은 망설임 없이 "내 모든 명품 가방은 갖고 나가면 안 된다"고 답했다.

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스태프가 "갖고 나가고 싶어하냐"라고 하자, 그는 "맞다. 미니백 같은 거. 샤넬이랑 막 이런 거"라며 딸이 평소에도 자신의 명품 가방에 관심을 보인다고 밝혔다. 가방뿐만 아니라 옷까지 엄마의 것을 찾는다며 "옷도 내 티셔츠를 자꾸 입는다"고 덧붙였다.

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엄마의 명품 가방은 물론 티셔츠까지 탐내는 딸 하임 양의 모습에 백지영은 현실적인 고민을 털어놨다. 벌써부터 엄마의 패션 아이템에 관심을 보이는 딸과 이를 쉽게 내어줄 수 없는 엄마의 실랑이가 웃음을 자아냈다.

한편 백지영은 배우 정석원과 결혼해 슬하에 딸 하임 양을 두고 있다.