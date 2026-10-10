함소원 “판빙빙보다 내가 예쁘냐”…집까지 온 전남편, 끝내 답 없었다

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 함소원이 중국 배우 판빙빙을 만난 전남편 진화에게 또 한 번 질투 섞인 반응을 보였다.

"다시 안 보려고 했다"고 말하면서도 딸의 좋은 성적 소식에 곧바로 집을 찾아온 진화의 모습을 공개했다.

함소원은 10일 자신의 SNS에 '전남편', '한자'라는 해시태그와 함께 진화의 방문 뒷모습을 올렸다.

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그는 "다시 안 보려고 했다. 내가 더 예쁘다는 질문에 아직도 답이 없었기 때문"이라며 앞서 진화에게 던졌던 미모 비교 질문을 다시 꺼냈다.

그러나 딸 혜정 양의 소식에는 진화가 즉각 반응했다고 전했다. 함소원은 "혜정이가 좋은 성적을 받았다는 문자를 보더니 0.1초 만에 전화가 오고 당장 달려왔다"고 설명했다.

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딸을 위해 한달음에 찾아온 전남편에게도 궁금했던 답은 듣지 못했다.

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함소원은 "판빙빙과 친구들과 함께 식사를 했다는 이야기 빼곤 누가 더 예쁘냐는 말엔 아직도 답변이 없다"며 웃음을 뜻하는 "ㅋㅋㅋㅋ"를 덧붙였다.

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이번 게시물은 지난 8일 공개한 글의 후속이다. 당시 함소원은 "아직도 나를 화나게 하는 전남편!"이라며 진화가 부산에서 판빙빙을 만났다는 소식을 전했다.

그는 진화가 이번 주 자신을 보기 힘들 것이라고 연락한 뒤 부산에 있다는 소식과 함께 여성과 있다고 알렸다며 "판빙빙 배우 보러 부산 간 것이었다"고 설명했다.

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이어 "나보다 예쁘냐는 물음에 아직도 답변이 없다"며 "서울 오기만 해봐라!"라고 장난 섞인 경고를 남겼다. 함께 공개한 메신저 대화에는 진화가 판빙빙과 찍은 사진을 보낸 모습도 담겼다.

며칠 뒤 진화가 실제 집을 찾았지만, 함소원이 거듭 던진 질문에는 여전히 답하지 않았다는 것이다. 이혼 후에도 딸의 소식을 공유하고 일상을 오가는 두 사람의 관계가 다시 눈길을 끌었다.

한편 함소원과 진화는 슬하에 딸 혜정 양을 두고 있다. 두 사람은 2022년 이혼한 사실을 뒤늦게 공개했으며, 이후에도 함께 생활하는 근황을 전해 재결합 여부에 관심을 모았다.

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narusi@sportschosun.com