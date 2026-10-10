'정소민과 결별' 이준, 동종업계 연애에 "최대한 피하고 싶다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이준이 동종업계 종사자와의 연애를 "최대한 피하고 싶다"고 밝혔다.

결혼에 대해서는 가능성을 열어두면서도, 연애에서는 다툼이나 서운함 없이 편안한 관계를 원한다고 털어놨다.

9일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 이준이 전현무, 곽튜브와 함께 울산의 맛집을 찾으며 결혼과 연애에 관한 이야기를 나눴다.

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이날 곽튜브는 1988년생 이준에게 결혼 생각이 있는지 물었다. 이준은 "하면 하는 거고, 안 하면 안 하는 거다. 열려 있지도, 닫혀 있지도 않다"고 답했다.

동종업계 종사자와의 연애를 선호하는지에 대한 질문에는 "최대한 피하고 싶다"고 말했다.

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이어 이준은 자신이 바라는 연애 관계를 설명했다. 그는 "저는 그냥 조금도 싸우고 싶지 않고 서운함을 느끼거나 주고 싶지 않다"며 "저랑 현무 형 같은 이런 사이가 좋다"고 밝혔다.

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이를 들은 전현무는 "나랑 똑같다. 각자의 삶을 존중할 수 있는 사람이 좋다"며 공감했다. 서로의 생활을 존중하며 편안하게 지낼 수 있는 관계를 선호한다는 것이다.

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반면 유부남 곽튜브는 "그래도 사랑이라는 게 있으니까"라며 다른 생각을 내놨다.

그러자 이준은 "준빈아, 널 위해 살아야 한다. 사람한테 기대하면 안 돼"라고 조언해 웃음을 자아냈다. 결혼과 연애를 바라보는 세 사람의 서로 다른 시각이 식사 자리의 또 다른 화제가 됐다.

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이준은 과거 배우 정소민과 공개 연애를 한 바 있다. 두 사람은 KBS 2TV 드라마 '아버지가 이상해'를 통해 인연을 맺었으며, 2018년 열애를 인정한 뒤 결별 소식을 전했다.

다만 이날 이준은 동종업계 연애를 피하고 싶다는 생각을 과거 연애 경험과 직접 연결해 설명하지는 않았다.

한편 이준은 그룹 엠블랙으로 데뷔한 뒤 배우로 활동 영역을 넓혔으며, 드라마와 예능을 오가며 활동하고 있다.

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narusi@sportschosun.com