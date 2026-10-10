하리수, 무례한 질문에 분노 "남편과 성생활 어떻게 하냐고, 더럽다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 트랜스젠더 방송인 하리수가 과거 결혼 발표 당시 기자에게 들었던 무례한 질문을 공개하며 불쾌했던 심경을 털어놨다.

20일 유튜브 채널 '스튜디오830'에는 '트랜스젠더라는 이유로 물었던 무례한 질문'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상에서 하리수는 과거 결혼 발표 당시 겪었던 황당한 일화를 언급했다. 당시 결혼 소식을 알리기 위해 마련된 공식 발표회에서 한 기자가 사적인 영역을 침범하는 질문을 던졌다는 것.

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하리수는 "진짜 무례했던 말은 제가 과거에 결혼한다고 발표했을 때 그 발표회장에 왔던 기자가 했던 얘기"라며 "'남편하고 성생활은 어떻게 하냐'고 하더라"라고 당시 상황을 떠올렸다.

공식적인 자리에서 나온 예상치 못한 질문에 하리수는 황당함을 감추지 못했다고. 그는 "그런 얘기를 꺼낸다는 거 자체가 말도 안 되지 않냐. 많이 친한 사이도 아니다"라며 "친한 사이여도 무례한 질문인데 기자 발표회에서 갑자기 그런 질문을 하더라"라고 불쾌했던 심경을 드러냈다.

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특히 하리수는 해당 질문이 단순히 불편한 수준을 넘어 이해하기 어려울 정도로 무례했다고 지적했다. 결혼이라는 인생의 중요한 소식을 전하는 공식 석상에서 당사자의 사생활, 그중에서도 지극히 개인적인 성생활을 공개적으로 물었다는 점에서 더욱 황당했다는 설명이다.

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하리수는 당시 기자의 질문을 듣고 들었던 생각도 솔직하게 밝혔다. 그는 "이 사람 머리에 뭐가 들었나 싶었다. 어떻게 살길래 저런 더러운 얘기를 할 수가 있나 생각했다"며 불쾌감을 드러냈다.

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이어 "그 기자한테 저도 정신 차리라고 따끔하게 한 얘기한 적 있다"고 덧붙였다. 무례한 질문을 무조건 참고 넘기기보다는 잘못된 언행에 직접 문제를 제기했다는 것.

이번 일화를 통해 하리수는 트랜스젠더라는 이유로 사적인 질문을 당연하게 받아야 하는 것은 아니라는 점을 분명히 했다. 상대방과의 친밀도는 물론 질문이 오가는 장소와 상황을 고려하지 않은 채 사생활을 캐묻는 행위는 무례할 수밖에 없다는 지적이다.

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한편 하리수는 국내 연예계 트랜스젠더 1호 연예인으로, 2001년 화장품 광고를 통해 대중에게 강렬한 인상을 남기며 이름을 알렸다. 이후 가수와 배우, 방송인 등 다양한 분야에서 활동하며 국내 대표적인 트랜스젠더 연예인으로 자리매김했다.