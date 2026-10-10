홍진영, 초밀착 원피스로 드러낸 개미허리..임신설 완전 종결

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 홍진영이 공연을 앞두고 공개한 근황 사진으로 시선을 모았다.

홍진영은 지난 9일 개인 계정에 야외 공연을 앞둔 일상을 담은 사진들을 게재했다.

그는 "가을은 가을인데 금방 겨울이 올거같드아ㅏㅏ 야외공연 하기 딱 좋은 날씨"라고 적으며 쌀쌀해지는 날씨에 대한 생각도 전했다.

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사진 속 홍진영은 갈색 계열의 짧은 원피스를 입고 카메라 앞에 섰다.

긴 흑발에 앞머리를 더한 스타일로 색다른 분위기를 연출했으며, 손을 얼굴 가까이 가져간 채 눈웃음을 짓는 모습으로 사랑스러운 매력을 뽐냈다.

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다른 사진에서는 몸을 앞으로 기울이거나 손가락으로 카메라를 가리키며 익살스러운 표정을 지어 유쾌한 분위기를 자아냈다.

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몸에 붙는 디자인의 원피스와 자연스럽게 연출한 헤어스타일이 어우러져 세련된 스타일을 완성했다.

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한편 홍진영은 과거 공연 영상이 온라인에서 확산하면서 때아닌 임신설에 휩싸인 적이 있다. 영상에 포착된 복부 모양을 두고 일부 누리꾼들이 추측을 내놓으면서 논란이 불거졌다.

홍진영은 지난해 SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨'에서 해당 의혹에 대해 입장을 밝힌 바 있다. 당시 그는 "제 배 저렇지 않다. 댓글 보면 상처받는다"며 자신을 둘러싼 추측으로 속상했던 심경을 전했다.

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tokkig@sportschosun.com