여에스더, ♥홍혜걸 '암살자(들)' 비판 불똥…"회사 팔고 돈 안 벌겠다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 의사 겸 사업가 여에스더가 남편 홍혜걸의 영화 '암살자(들)' 관련 발언 이후 자신이 운영하는 회사까지 악성 댓글에 시달렸다고 밝혔다.

직원들이 댓글을 지우느라 다른 업무를 하지 못했다며, 자신이 돈을 그만 벌겠다는 생각까지 했다고 털어놨다.

9일 유튜브 채널 '여에스더의 에스더TV'에는 '여에스더 홍혜걸 별거위기 (각서, 퇴사선언, 용돈중단)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

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이날 여에스더는 논란이 불거지기 전 남편에게 SNS 사용을 조심해 달라고 당부했다고 밝혔다.

그는 "그 전날 뭔가 느낌이 오더라. '혜걸 씨 페이스북 조심해 달라' 말을 그 전날 했다"며 "그날 아침 일찍 나갔는데 계속 나한테 '미안해요'라는 문자가 오더라. 좀 있으니까 인터넷에 난리가 났다"고 돌아봤다.

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여파는 회사로도 번졌다는 설명이다. 여에스더는 "우리 회사 인터넷이 악플로 도배가 됐다. 우리 직원들이 다른 일도 못하고 그거 다 지웠다"고 말했다.

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여에스더가 며칠 동안 화를 내자 홍혜걸은 페이스북을 삭제하겠다는 뜻을 밝혔다고 한다. 그러나 다음 날에는 사회·정치 이야기를 하지 않고 의학과 문화 이야기만 하겠다는 쪽으로 입장을 바꿨다고 전했다.

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이 과정에서 여에스더는 다른 고민도 하게 됐다고 밝혔다. 그는 "저렇게 글을 잘 쓰는 사람이 내가 회사를 한다는 이유만으로 자기가 쓰고 싶은 글도 못 쓰고 남은 생을 살아야 하나?"라며 "'내가 이제 돈을 그만 벌겠다'고 이야기하려고 했다"고 말했다.

홍혜걸은 "결론이 '계속 써라'가 아니라 돈을 안 벌겠다고 하더라. 회사를 팔아버리겠다고 엉뚱한 결론을 냈더라"며 당시 상황을 설명했다. 실제 회사 매각을 결정했다는 발표가 아닌, 부부가 갈등을 겪으며 나눈 이야기였다.

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여에스더는 같은 상황이 반복될 경우 퇴사하겠다는 뜻도 전했다. 그는 "또다시 페이스북에 회사를 힘들게 하는 글이 올라오면 저는 직원들 앞에 부끄러우니 일단 퇴사를 하고 집에서 혜걸 씨를 내조하겠다"고 말했다.

이에 홍혜걸은 앞으로 민감한 글을 쓰지 않겠다고 밝혔다.

그는 "일단 직원들을 힘들게 하면 안 될 것 같다"며 "여러 사람들의 다양한 생각이 있기 때문에 한쪽 생각만 내가 너무 강조하는 것도 얼굴 알려진 사람으로 무책임한 행동인 것 같고 아무튼 반성한다"고 말했다.

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한편 홍혜걸은 지난달 자신의 SNS에 육영수 여사 피격 사건을 모티브로 한 영화 '암살자(들)'을 비판하는 글을 올렸다.

그는 "영화 '암살자(들)'은 불편하다"며 "아직 유족도 살아있는데 억지 음모론으로 인구 절반이 존경 내지 인정하는 고인을 모독하는 게 옳은가"라고 주장해 논란을 낳았다.

narusi@sportschosun.com