박위, 활동 멈춘 지 두 달째 '과거 영상 역풍'…100만→93만대 구독자 이탈

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[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 박위가 약 두 달째 유튜브 활동을 멈춘 가운데 구독자 이탈이 이어지고 있다. 한때 100만명을 넘어섰던 '위라클 WERACLE' 구독자는 93만명대까지 떨어졌다.

10일 기준 박위의 유튜브 채널 '위라클 WERACLE' 구독자 수는 약 93만9000명이다. 지난 8월까지 100만명대를 유지했던 것을 고려하면 두 달도 되지 않아 6만명 이상 줄어든 셈이다.

박위의 유튜브 활동도 사실상 멈춘 상태다. 지난 8월 KTX 낙상 사고 관련 영상을 공개했다가 비판을 받은 뒤 해당 영상을 삭제하고 사과했으며, 이후 새로운 콘텐츠를 올리지 않고 있다.

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당시 박위는 KTX에서 하차하던 중 휠체어가 자신을 돕던 사회복무요원의 발에 걸려 넘어지는 사고를 당했다며 CCTV 영상을 공개했다. 그러나 현장에서 사회복무요원이 사과했음에도 이를 100만 구독자를 보유한 채널에 공개한 것은 과도하다는 비판이 이어졌다.

박위는 결국 "근무자님의 입장을 생각하지 못했다. 제 전달 방식이 미숙했고 생각이 짧았다"고 사과했다. 논란 직후인 8월 24일에는 구독자가 99만8000명으로 줄면서 '100만 유튜버' 타이틀도 내려놓게 됐다.

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이후 과거 영상까지 잇따라 재조명됐다. 지난달에는 2022년 시각장애인 유튜버 '원샷한솔'과 함께 촬영한 영상 속 일부 발언과 행동을 두고 상대방의 장애를 조롱한 것 아니냐는 지적이 나왔다.

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최근에는 2024년 공개된 '시댁에서 맞이한 첫 추석!' 영상까지 다시 소환됐다.

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영상에는 박위의 아버지 박찬홍 감독의 수양딸로 알려진 배우 윤소희가 등장한다.

일부 누리꾼들은 식사 자리와 대화 등을 두고 박위 가족이 며느리 송지은보다 윤소희를 더 챙긴 것 아니냐는 의혹을 제기했다. 다만 영상 일부만으로 실제 가족 관계나 차별 여부를 단정하기 어렵다는 의견도 나왔다.

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비판은 윤소희의 개인 SNS로까지 번졌다. 영상에 함께 출연했다는 이유로 비난 댓글이 이어지자, 제삼자에 대한 무분별한 인신공격을 자제해야 한다는 목소리도 나왔다.

여기에 약 3년 전 욕창 치료를 위해 119를 호출했던 영상도 다시 온라인에서 공유되고 있다.

당시 박위는 발열 증상으로 코로나19 검사를 받았으나 음성이었고, 이후 침대 시트가 피로 흥건할 만큼 상처가 심각해 응급처치를 받기 위해 119를 불렀다고 설명했다.

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영상에는 출동한 구급대원들이 박위를 옮기는 모습도 담겼다. 욕창 때문에 휠체어에 앉기 어려웠던 그는 엎드린 자세로 대원들의 도움을 받아 이동했다.

박위는 이 과정에서 구급대원들과 의견 충돌이 있었다고 밝혔다. 오래 걸릴 치료인 만큼 긴급 상황으로 보기 어렵다는 취지의 말을 들었다는 것이다.

그는 하반신이 마비된 사람에게 욕창은 가벼운 문제가 아니라며 인식 변화가 필요하다고 강조했다.

후속 영상에서는 반년이 지나도록 상처가 아물지 않았다며 장기간의 치료 과정을 전했다. 이 과정에서 상처 관리 제품을 간접광고(PPL) 형태로 소개하기도 했다.

최근 해당 영상이 재조명되면서 일부 누리꾼들은 119 호출의 적절성과 구급대원들의 출동 상황을 촬영한 점, 후속 치료 콘텐츠에 제품 광고를 포함한 점을 지적했다.

반면 당시 환자의 상태와 의료적 판단에 필요한 정보가 충분히 공개되지 않은 만큼, 영상 일부만으로 응급 여부나 구급 서비스 이용의 적절성을 단정해서는 안 된다는 의견도 나온다.

KTX 논란을 시작으로 명절 영상과 욕창 치료 영상까지 연이어 재조명되면서 박위의 과거 콘텐츠 전반으로 논쟁이 확대되는 양상이다. 새 영상 업로드가 멈춘 사이 구독자 수도 93만명대로 감소했다.

한편 박위는 2014년 건물 추락 사고로 전신마비 판정을 받은 뒤 재활 과정과 일상을 유튜브를 통해 공개하며 이름을 알렸다. 2024년 그룹 시크릿 출신 송지은과 결혼했다.

narusi@sportschosun.com