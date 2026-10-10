"완전 붕어빵" 이시언, 5개월 子와 커플룩 입고 데이트..♥서지승 유전자는 어디?

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 이시언이 생후 5개월 아들과 함께한 다정한 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

10일 이시언과 서지승이 함께 운영하는 소셜미디어 계정에는 "아빠랑 커플룩 데이트"라는 글과 함께 사진 한 장이 게재됐다.

공개된 사진에는 이시언이 아들 솔민 군을 품에 꼭 안고 외출에 나선 모습이 담겼다. 두 사람은 나란히 노란색 옷을 맞춰 입고 깜찍한 커플룩을 완성했다. 아들을 품에 안은 이시언의 모습에서는 초보 아빠의 다정한 면모가 엿보여 훈훈함을 더했다.

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특히 사진이 공개된 후 팬들의 시선은 아들의 얼굴로 향했다. 아빠 이시언을 쏙 빼닮은 듯한 외모가 단번에 눈길을 사로잡은 것. 팬들은 "유전자 진짜 대박", "아기가 아빠랑 정말 닮았다", "이시언이 이시언을 안고 있는 것 같다" 등의 댓글을 남기며 놀라움을 드러냈다. 아빠와 아들의 붕어빵 비주얼에 뜨거운 관심이 이어지고 있다.

한편 이시언과 서지승은 2018년 공개 열애를 시작했으며, 2021년 12월 결혼식을 올렸다. 두 사람은 지난 5월 아들을 품에 안으며 부모가 됐다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

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