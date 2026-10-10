탑 소속사, 20년 팬사이트 폐쇄에 사과 "소통 방식 개선할 것" [전문]

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 빅뱅 출신 가수 겸 배우 탑(본명 최승현)의 20년 지기 팬사이트가 운영 종료를 선언한 가운데, 소속사가 팬들과의 소통을 개선하겠다고 밝혔다.

탑의 소속사 탑스팟픽쳐스는 10일 공식 계정을 통해 팬들에게 사과문을 게재했다.

소속사는 "먼저 오랜 시간 탑(T.O.P)을 아끼고 응원해 주신 팬 여러분께 진심으로 감사드립니다"라며 "최근 팬 여러분께서 전해주신 의견을 무겁게 받아들이고 있습니다"라고 전했다.

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이어 "그동안 기다려 주신 팬 여러분께 활동 소식과 소통이 충분히 닿지 못한 점, 그로 인해 서운함과 아쉬움을 드린 점 깊이 사과드립니다"라고 고개를 숙였다.

또한 팬들의 의견을 아티스트 활동과 운영 전반에 반영하겠다고 약속했다. 소속사는 "앞으로는 보내주시는 의견을 보다 가까이에서 듣고, 아티스트의 활동과 운영 전반에 적극 반영하겠습니다"라며 "팬 여러분과의 소통 방식을 다시 살펴보고, 개선 방안이 마련되는 대로 공식 채널을 통해 안내드리겠습니다"라고 덧붙였다.

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이번 사과는 탑을 오랜 시간 응원해 온 팬사이트가 운영 종료를 발표한 가운데 나왔다.

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팬사이트 '최승현닷컴(CHOIDOT)'은 2006년 8월 24일부터 약 20년간 이어온 활동을 마무리한다고 밝혔다. 운영진은 탑과 소속사가 팬들의 의견을 외면하고 책임 있는 모습을 보이지 않았다고 지적하며 더 이상 사이트를 유지하기 어렵다는 입장을 전했다.

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운영진은 앨범 발매와 팬들의 응원은 일방적으로 주고받는 관계가 아니라는 점을 강조했다. 팬들이 아티스트의 활동을 기다리고 응원하는 만큼, 소속사와 아티스트 역시 팬들의 목소리에 귀를 기울여야 한다는 취지다. 아울러 팬들의 의견을 받아들이기보다 듣기 좋은 이야기만을 수용하는 태도에서 벗어나야 한다고 비판했다.

소속사의 팬 소통 체계에 대한 문제도 제기됐다. 팬사이트 측은 탑의 솔로 앨범 '다중관점' 발매 당시에도 팬들이 기대했던 무대와 적극적인 소통이 부족했다고 주장했다. 공식 문의 창구와 커뮤니티, 이메일 등이 마련되지 않아 해외 팬들의 문의 대응을 비롯한 여러 실무를 팬사이트가 대신 감당해 왔다는 설명이다. 운영진은 이와 관련해 소속사 관계자와 주고받은 이메일 내용도 공개했다.

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최근 취소된 팬 전시회 역시 갈등의 배경으로 언급됐다. 팬사이트 측은 약 300명 규모로 전시회를 준비했으나 참여율이 기대에 미치지 못하면서 운영진의 비용 부담이 커졌고, 결국 행사를 취소했다고 밝혔다. 전시회 취소 시점이 탑과 배우 나나의 열애 소식이 알려진 시기와 맞물리면서 팬들의 이탈 때문이라는 해석도 나왔다.

이에 운영진은 일부 팬들이 교제 사실을 알고 있었더라도 사생활이라는 점을 고려해 공개적으로 언급하지 않았다고 설명했다. 그러면서 전시회 취소와 운영 종료를 단순히 열애설에 실망한 팬들의 이탈로 해석하는 것은 본질을 왜곡하는 것이라고 반박했다.

또한 전시회 취소 상황을 소속사에 전달했지만 문제 해결보다 공지에 예매율을 기재한 점을 지적받는 등 실질적인 대응을 체감하지 못했다고 주장했다. 결국 팬들의 자발적인 노력에 의존해 온 운영 방식과 소통 부재에 대한 실망이 운영 종료를 결정한 배경이라는 것이다.

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팬사이트 측은 마지막으로 팬들의 응원과 헌신이 필요할 때만 이용되는 수단이 되어서는 안 된다는 입장을 밝히며 20년간 이어온 활동에 마침표를 찍었다.

한편 탑은 빅뱅 멤버로 활동하며 인기를 얻었으며, 이후 배우로도 활동 영역을 넓혔다. 최근에는 배우 나나와의 열애 사실을 인정해 화제를 모았다. 이번 소속사의 사과와 소통 개선 약속이 팬들의 마음을 돌릴 수 있을지 관심이 쏠린다.

tokkig@sportschosun.com

다음은 전문

안녕하세요.

탑스팟픽쳐스입니다.

먼저 오랜 시간 탑(T.O.P)을 아끼고 응원해 주신 팬 여러분께 진심으로 감사드립니다.

최근 팬 여러분께서 전해주신 의견을 무겁게 받아들이고 있습니다.

그동안 기다려 주신 팬 여러분께 활동 소식과 소통이 충분히 닿지 못한 점, 그로 인해 서운함과 아쉬움을 드린 점 깊이 사과드립니다.

앞으로는 보내주시는 의견을 보다 가까이에서 듣고, 아티스트의 활동과 운영 전반에 적극 반영하겠습니다.

또한 팬 여러분과의 소통 방식을 다시 살펴보고, 개선 방안이 마련되는 대로 공식 채널을 통해 안내드리겠습니다.

아티스트를 향해 보내주신 사랑에 보답할 수 있도록 더 나은 모습으로 찾아뵙겠습니다.

감사합니다.