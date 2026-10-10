이광수, '일베 용어'인 줄 몰랐나…금칙어 검색 후 급수습 "회수했어"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이광수가 팬을 위로하는 메시지를 보내다 뜻밖의 금칙어에 당황했다.

입력이 막힌 이유를 궁금해하며 검색 결과까지 공유한 그는 잠시 뒤 "회수했어", "지금 잠이 다 깼어"라며 수습하는 모습을 보였다.

10일 팬 소통 플랫폼 버블에 올라온 대화에서 이광수는 "오빠 아침에 동생이랑 싸우고 혼났어요. 위로해 주세요"라는 팬의 메시지에 답했다.

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그는 "진짜 귀엽다. 지금 네가 얼마나 귀여운지. 시간 지나면 볼 꼬집고 싶을걸"이라는 취지로 팬을 달랬다. 다만 공개된 캡처에는 '귀여운지'의 끝부분이 '귀여ㅇㅇ'으로 표시돼 있었다.

이광수는 이어 '운'과 '지'를 띄어 적으며 "는 왜 금칙어지?"라고 물었다. 자신이 쓰려던 문장의 일부가 금칙어로 처리되자 그 이유를 궁금해한 것이다.

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이후 해당 단어의 뜻을 설명하는 검색 결과 화면도 공유했다. 화면에는 구름버섯을 뜻하는 말과 악기를 연주할 때 손가락을 쓰는 방법 등 사전적 의미가 담겼다. 이광수는 "이게 왜"라며 의아해했다.

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그러나 몇 분 뒤에는 반응이 달라졌다. 오전 11시 21분 "회수했어"라고 말한 그는 1분 뒤 "지금 잠이 다 깼어"라는 메시지를 덧붙였다.

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해당 단어는 정상적인 사전적 의미와 별개로, 일베 등 일부 온라인 커뮤니티에서 고 노무현 전 대통령의 죽음을 조롱하는 은어로 사용돼 왔다.

다만 이번 대화에서 이광수는 '귀여운지'라는 일상적인 표현을 입력하던 중 금칙어 처리를 확인하고 이유를 물었다. 비하 표현을 의도적으로 사용한 상황으로 보기는 어렵다.

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공개된 캡처에는 이광수가 이후 어떤 설명을 들었는지, 구체적으로 무엇을 회수했는지는 담기지 않았다. 검색 결과를 공유한 뒤 남긴 짧은 메시지에서 뒤늦게 당황한 듯한 반응이 드러났다.

팬을 다정하게 위로하려던 대화가 예상치 못한 금칙어 확인과 수습으로 이어지며 눈길을 끌었다.

narusi@sportschosun.com