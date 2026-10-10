전미도, '왕사남' 인센티브 얼마길래.."소속사 전직원에 상품권 돌려"

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[스포츠조선 김소희 기자] 영화 '왕과 사는 남자'로 인센티브를 받은 전미도가 자신이 속한 소속사 직원들에게도 상품권을 선물한 사실이 알려져 훈훈함을 더했다.

10일 유튜브 채널 '뜬뜬'속 콘텐츠 '핑계고'에는 송은이, 고경표, 비비가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 송은이는 꼭 전하고 싶은 미담이 있다며 운을 뗐다. 영화 '왕과 사는 남자'와 관련된 이야기였다. 그는 작품의 흥행 이후 제작진이 보여준 특별한 행보를 소개하며 훈훈한 분위기를 전했다.

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송은이는 "영화 '왕과 사는 남자'가 잘돼서 제작사 대표님과 감독님(장항준)이 돈을 내서 밑에 스태프들까지 모두에게 인센티브를 지급했다"고 밝혔다. 작품의 흥행을 함께 만들어낸 스태프들에게도 성과를 나눈 것. 배우들 역시 빠짐없이 인센티브를 받은 것으로 전해졌다.

송은이는 여기서 한발 더 나아가 자신이 이끄는 소속사 미디어랩 시소 소속 배우 전미도의 미담을 공개했다. 영화의 흥행으로 인센티브를 받은 전미도가 이를 자신만의 기쁨으로 남기지 않고 소속사 직원들에게도 따뜻한 마음을 전했다는 것.

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그는 "심지어 '왕과 사는 남자'는 우리 회사에 오기 전에 계약해서 한 건데 전 전직원들한테 상품권을 돌렸다. 그래서 널리 알려지면 좋겠다"고 말했다.

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송은이는 전미도가 직접 자신의 선행을 알릴 성격은 아니라며 대신 미담을 전하게 된 이유도 밝혔다. 그는 "전미도 씨가 본인 입으로 얘기할 리가 없다. 장학준 감독님이 할 리도 없다. 절대 남 미담은 안 하는 분이라 제가 직접 말하는 것"이라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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한편 영화 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포를 배경으로, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장(유해진 분)과 쫓겨나 유배된 어린 선왕(박지훈)의 이야기를 담은 작품이다. 누적 관객 수 총 1693만 명을 동원하며 '명량'에 이어 역대 한국 영화 흥행 2위에 올랐다. 전미도는 극중 단종 이홍위 역을 가장 가까이에서 보필하는 궁녀 매화 역을 맡아 열연했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com