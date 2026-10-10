강석우, 여배우보다 예쁜 ♥아내+딸과 가족사진 "70살 생일 기념"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 강석우가 70번째 생일을 맞아 가족들과 특별한 시간을 보냈다.

10일 강다은의 유튜브 채널에는 '아빠 생일 브이로그?? | 우리 좀 닮았나..?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상에서 강다은은 아버지 강석우의 생일을 맞아 엄마, 오빠 부부와 함께 한 식당을 찾았다. 가족들은 한자리에 모여 식사를 즐기며 강석우의 생일을 축하했다. 식사를 마친 뒤에는 강다은이 정성껏 준비한 케이크와 가족들이 각자 마련한 선물을 주고받으며 화기애애한 시간을 이어갔다.

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하지만 웃음꽃이 피어난 가운데 강다은은 문득 복받치는 감정을 감추지 못했다. 어느새 70번째 생일을 맞은 아버지를 바라보며 세월의 흐름을 실감한 것.

강다은은 "언제 이렇게 나이 드셨지 하는 생각에 눈물이 찔끔 났다"며 솔직한 심경을 전했다. 아버지의 생일을 축하하는 기쁜 날이었지만, 한편으로는 시간이 흘러 부모님이 나이가 들어가는 모습을 마주하며 여러 감정이 교차했던 것으로 보인다.

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이후 강다은은 부모님과 특별한 추억을 남기기 위해 사진관으로 향했다. 그는 "아빠 생신 기념으로 엄마, 아빠랑 셋이 사진 찍으러 간다. 제대로 된 가족사진은 아니고 그냥 지금의 모습을 남겨보려고 한다"며 사진 촬영을 계획한 이유를 밝혔다.

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거창한 이벤트보다는 지금 이 순간의 가족 모습을 기록으로 남기는 데 의미를 둔 것. 사진 촬영을 마친 강다은은 만족스러운 소감도 전했다. 그는 "사실 사진 찍을 계획이 없었는데, 막상 찍고 나니 다시 돌아오지 않을 순간을 남긴다는 게 참 좋더라"라며 "의미 있고 행복했던 시간"이라고 밝혔다.

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영상이 공개된 후 누리꾼들도 따뜻한 반응을 보였다. 팬들은 "가족이 다 아름답다", "배우님 생신 축하드린다", "다은님 울컥하신 거 보고 저도 눈물 났다" 등의 댓글을 남기며 강석우의 생일을 축하하는 한편, 가족들의 다정한 모습에 공감했다.

한편 강다은은 2015년 SBS 예능프로그램 '아빠를 부탁해'에 강석우와 함께 출연하며 얼굴을 알렸다. 당시 청순한 외모뿐 아니라 아버지와 나눈 다정한 일상으로 대중의 관심을 받았다.

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동국대학교 연극학부를 졸업한 강다은은 이후 본격적으로 배우의 길을 걸었다. 2020년 TV조선 드라마 '바람과 구름과 비'에서 송화 역을 맡아 첫 사극에 도전했고 2021년 KBS2 '멀리서 보면 푸른 봄'에도 특별 출연했다. 현재는 배우와 모델 활동을 병행하고 있다.