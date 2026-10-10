황재균, 참았던 눈물 쏟았다..은퇴식서 결국 오열 (전참시)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 전 야구선수 황재균이 20년 야구 인생 마지막 순간에 결국 참았던 눈물을 쏟아낸다.

10일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 노시용, 연출 채현석·김해니·이다운·서예나·강연주, 작가 여현전) 419회에서는 황재균이 20년 프로 선수 생활에 마침표를 찍는 순간이 펼쳐진다.

이날 황재균의 가장 큰 관심사는 선수로서 마지막 경기에 나설 수 있을지다. '은퇴 선수 특별 엔트리'에 이름을 올렸지만, 재균이 속한 위즈팀이 1위 자리를 지키기 위해 치열한 순위 경쟁을 벌이고 있는 상황이기 때문.

Advertisement

경기마저 3점 차 접점으로 흘러가면서 황재균의 출전 여부는 끝까지 장담할 수 없는 상황. 그렇게 벤치에서 초조하게 경기를 지켜보던 순간, 이강철 감독의 한마디에 분위기가 급변한다.

마침내 황재균이 타석에 들어서자 경기장은 뜨거운 함성으로 가득 찬다. 위즈 팬은 물론, 과거 7년간 몸담았던 자이언츠 팬들까지 한목소리로 황재균의 응원가를 부르며 특별한 장면을 만들어낸 것.

Advertisement

여기에 모두가 마지막 타석으로 끝날 거라 생각한 순간, 황재균에게 또 한 번 예상치 못한 기회가 찾아온다. 345일 만에 그라운드로 돌아온 황재균이 타석에 이어 수비까지 나서게 된 비하인드에 이목이 쏠린다.

Advertisement

경기 후, 야구선수 황재균의 20년을 마무리하는 은퇴식이 펼쳐진다. 동료와 선후배들의 축하 메시지에 이어, 부모님의 진심 어린 영상 편지가 공개되자 현장은 눈물바다가 된다. 특히 부모님의 메시지를 지켜보던 황재균은 끝내 참았던 눈물을 터뜨린다. 이어 20년간 자신을 믿고 응원해준 팬들 앞에서 직접 은퇴사를 전하며 뭉클한 감동을 선사할 예정이다. 오늘(10일) 밤 11시 10분 방송.